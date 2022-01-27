Науковці уклали сценарій пандемії, що має високу точність. У лютому буде 60 тис. випадків.

Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні при Національній академії наук, сформулювала точний прогноз перебігу епідемії в Україні з використанням статистичної моделі часових рядів. Сценарій має відносну похибку менше як 1%. Він передбачає, що за десять діб статистика добових даних перетне 60-тисячний поріг.

Про це йдеться у повідомленні з прогнозом розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого, опублікованому у четвер на офіційній сторінці Національної академії наук.

Для прогнозу науковці використали методи статистичного аналізу та моделі часових рядів Facebook Prophet.

Обрахунки вели за двома моделями – оптимістичною і песимістичною. Модель для оптимістичного сценарію передбачала, що наростання нової хвилі відбувалося би за тими ж закономірностями, що й раніше (враховує дані з першої великої хвилі, які розпочалась 6 липня 2020 року). Модель для песимістичного сценарію передбачала, що хвиля необмежено зростає у такий же спосіб, як вона почала зростати з 3 січня 2022 року, коли очікували зменшення приростів кількості нових хворих після попередньої хвилі (враховує дані лише з 3 січня 2022 року).

Спостереження за реальною кількістю добових випадків показало, що оптимістичний сценарій має похибку 63,49%. А песимістичний – 0,98%. "Похибка – дуже мала, що доводить правильність вибраного підходу та адекватність побудованої моделі, отже, можна її взяти за основу, якщо припустити, що пік поточної хвилі не буде пройдено до 08.02.2022 року", – прокоментували автори звіту.

"Зроблений у попередньому звіті прогноз виявився надто оптимістичним, що дає підстави стверджувати, що вже 3 січня 2022 року значення демонстрували наявність нової хвилі (можливо, "Омікрон-хвилі"), оскільки значення суттєво відрізнялись від прогнозованих", – визнали науковці.

Згідно з цим прогнозом, 3 лютого в Україні можуть виявити 62 058 випадків, 4 лютого – 60 131, 5 лютого – 61 677.

Водночас, автори прогнозу закликали громадськість таки обережно сприймати модельовані показники: найімовірніше, реальні значення потраплять у діапазон між оптимістичним і песимістичним сценаріями прогнозу щоденної кількості нових хворих в Україні. Основна причина – аномальність динаміки і мала кількість значень поточної хвилі, котра почалася зовсім недавно.