Науковці уклали сценарій пандемії, що має високу точність. У лютому буде 60 тис. випадків.

 

Робоча група з математичного моделювання проблем, пов’язаних з епідемією коронавірусу SARS-CoV-2 в Україні при Національній академії наук, сформулювала точний прогноз перебігу епідемії в Україні з використанням статистичної моделі часових рядів. Сценарій має відносну похибку менше як 1%. Він передбачає, що за десять діб статистика добових даних перетне 60-тисячний поріг.

 

 

Про це йдеться у повідомленні з прогнозом розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 27 січня – 8 лютого, опублікованому у четвер на офіційній сторінці Національної академії наук.

 

Для прогнозу науковці використали методи статистичного аналізу та моделі часових рядів Facebook Prophet.

 

Обрахунки вели за двома моделями – оптимістичною і песимістичною. Модель для оптимістичного сценарію передбачала, що наростання нової хвилі відбувалося би за тими ж закономірностями, що й раніше (враховує дані з першої великої хвилі, які розпочалась 6 липня 2020 року). Модель для песимістичного сценарію передбачала, що хвиля необмежено зростає у такий же спосіб, як вона почала зростати з 3 січня 2022 року, коли очікували зменшення приростів кількості нових хворих після попередньої хвилі (враховує дані лише з 3 січня 2022 року).

 

Спостереження за реальною кількістю добових випадків показало, що оптимістичний сценарій має похибку 63,49%. А песимістичний – 0,98%. "Похибка – дуже мала, що доводить правильність вибраного підходу та адекватність побудованої моделі, отже, можна її взяти за основу, якщо припустити, що пік поточної хвилі не буде пройдено до 08.02.2022 року", – прокоментували автори звіту.

 

"Зроблений у попередньому звіті прогноз виявився надто оптимістичним, що дає підстави стверджувати, що вже 3 січня 2022 року значення демонстрували наявність нової хвилі (можливо, "Омікрон-хвилі"), оскільки значення суттєво відрізнялись від прогнозованих", – визнали науковці.

 

Згідно з цим прогнозом, 3 лютого в Україні можуть виявити 62 058 випадків, 4 лютого – 60 131, 5 лютого – 61 677.

 

Водночас, автори прогнозу закликали громадськість таки обережно сприймати модельовані показники: найімовірніше, реальні значення потраплять у діапазон між оптимістичним і песимістичним сценаріями прогнозу щоденної кількості нових хворих в Україні. Основна причина – аномальність динаміки і мала кількість значень поточної хвилі, котра почалася зовсім недавно.

 

27.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
«ГРА – 2022» розпочалася
Національна спілка театральних діячів України оголошує приймання заявок на участь у V Всеукраїнському театральному Фестивалі-Премії «ГРА» («GRA – Great Real Art»).Ретельно досліджувати етапи розвитку українського театру довірено Експертній Раді, у складі якої відбулася ротація.
27.01.22 | | Штука
Малярство як тіло простору
Богдан Мисюга
Павло Ковач має унікальну індивідуальну систему мистецьких вартостей, а власне – вартостей малярства, що побудовані на тривалій еволюції його мистецької практики та вивчення теорії класичного авангарду.
26.01.22 | | Штука
Історія Європи (XV)
Артуро Перес-Реверте
Братовбивець Ромул був першим царем нового міста, населеного молодими й дужими чоловіками, і аж ніяк не інтелектуалами...
25.01.22 | | Дискурси
Тетянині янголи
Оксана Палій
Тетяна Думан була талановитою майстринею національного мистецтва. А її базою, звідки художниця черпала натхнення, і тим інструментом, через який вона розкривала свій художній світ, був діалог давньої художньої культури та візуальних практик ХХІ століття. 
25.01.22 | | Штука
Під шумок
Андрій ЛЮБКА
Війна в Україні може стати тригером для низки зметених під килим конфліктів по всьому світу. Початком ланцюгової реакції, яку складно спрогнозувати й неможливо зупинити.
25.01.22 | | Дискурси
Небезпека резистентності до антибіотиків
Резистентні бактерії забирають понад 1 мільйон 200 тисяч життів щороку. Це більше, ніж ВІЛ чи малярія.
25.01.22 | | Наука
Як писати для органа
Сергій Вілка
Компонуючи активно вже 12 років, я можу сказати, що замовлення від Львівського органного залу – це ледь не перше замовлення, яке я отримав від української держави. Не бачу такого в Києві, до культурної спільноти якого належу.
24.01.22 | | Штука
Нова теорія мультивсесвітів пояснює властивості симетрії і масу бозона Гіґґса.
Модель «ковзаючої природності» постулює, що різні ділянки раннього Всесвіту мали різні значення базових фізичних сталих, що призвело до різної їхньої еволюції.
24.01.22 | | Наука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.