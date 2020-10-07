До складу збірної заявили Шовковського через епідемію серед воротарів.

 

Тренерський штаб національної збірної України з футболу включив до заявки команди на товариську гру проти Франції в Парижі ветерана українського спорту Олександра Шовковського. Коронавірусна хвороба поклала в лазарет одразу трьох голкіперів команди – Андрія П'ятова, Андрія Луніна та Юрія Паньківа. 

 

 

"У зв‘язку з тим, що у складі національної збірної України залишився один здоровий голкіпер, тренерський штаб синьо-жовтих ухвалив рішення внести до заявки на товариську гру з Францією асистента головного тренера Олександра Шовковського. Зауважимо, що регламент УЄФА дозволяє включати до списку учасників матчу в тому числі гравців, які не мають професійного контракту із жодним клубом, але при цьому є громадянами тієї країни, яку представляє збірна", – йдеться у повідомленні Української асоціації футболу.

 

Олександр Шовковський завершив кар'єру гравця в 2016 році. Востаннє вдягав воротарські рукавички 2018 року. Водночас, в асоціації зазначили, що Шовковський підтримує себе у гарній фізичній формі, постійно проводить індивідуальні тренування.

 

Прес-секретар національної збірної Олександр Гливинський заявив, що "тренерський штаб збірної України наголошує, що не розглядає Олександра Шовковського як обов’язкового учасника сьогоднішнього поєдинку". "Вихід Олександра на поле може стати можливим лише в тому разі, якщо ПЛР-тест воротаря команди Георгія Бущана, який разом з іншими гравцями збірної здавав його сьогодні вранці, виявиться позитивним або Георгій, припустімо, отримає ушкодження під час матчу, яке унеможливить його подальшу участь у грі", – пояснив він.

 

Головний тренер команди Андрій Шевченко заявив на передматчевій пресовій конференції, що він не має інакшого виходу, як дати шанс у грі молодим гравцям. "Дуже шкода, що не вдалося привезти до Франції наш найкращий склад. Ми постараємося зібрати всіх найкращих серед тих, хто є в наявності", – сказав Шевченко.

 

Нагадаємо, акурат перед тренувальними зборами національної збірної планове тестування виявило коронавірусну хворобу у гравців футбольного клубу "Шахтар" Андрія П'ятова і Тараса Степаненка. Весь "Шахтар" замкнувся на самоізоляцію, зокрема, інші четверо гравців, котрі мали виклик до збірної, – Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Ромеро Марлос та Жуніор Мораес.

 

Вже у Парижі чергове тестування виявило COVID-19 в Андрія Луніна та Юрія Паньківа. Решта гравців начебто здорові. Нові результати прийдуть у середу під вечір, перед матчем.

 

На збори через травми не приїхали півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, троє гравців "Шахтаря" – Сергій Кривцов, Євген Коноплянка та Сергій Болбат, а також двоє "динамівців" – Віталій Буяльський та Владислав Супряга.

 

10 жовтня команда Андрія Шевченка зіграє в Лізі націй із Німеччиною і 13-го – з Іспанією.

 

07.10.2020

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