Разумков: COVID-19 діагностували в кожного восьмого у Верховній Раді.

У Верховній Раді на COVID-19 наразі хворіє 22 народних депутати. Загалом від початку пандемії коронавірус виявили у 52 нардепів (загальний склад депутатського корпусу – 423 особи).

Про це в ефірі телеканалу "112-Україна" заявив голова ВР Дмитро Разумков.

"Це високий показник. Багато людей спілкується з виборцями, з громадянами під час своєї роботи у регіонах. Професія накладає свій відбиток. Але я бажаю здоров’я колегам і швидше повернутися до роботи", – сказав Разумков.

При тім голова парламенту повідомив, що депутати не пішли на карантин – вони працюють у регіонах та на округах.

"З усіх політичних партій та груп ми трохи раніше перейшли у такий режим роботи, ніж планували. У нас не було засідань у минулі четвер і п’ятницю через зростання захворюваності в стінах ВР як серед народних депутатів, так і серед працівників апарату", – пояснив Разумков.

Раніше видання DT.ua повідомило: у Верховній Раді коронавірус підтвердили у 75 осіб. Зокрема, COVID-19 виявили у 49 народних депутатів і 26 співробітників апарату. Одна зі співробітниць парламентського секретаріату померла.

Зокрема, коронавірусну хворобу діагностували в лідерів партій: "Слуга народу" – Олександра Корнієнка, "Європейська солідарність" – Петра Порошенка, "Голос" – Кіри Рудик, "За майбутнє" – Ігоря Палиці. Раніше важку форму COVID-19 поборола Юлія Тимошенко. В депутатки із "ЄС" Яни Зінкевич ковід діагностували вже вдруге.