Разумков: COVID-19 діагностували в кожного восьмого у Верховній Раді.

 

У Верховній Раді на COVID-19 наразі хворіє 22 народних депутати. Загалом від початку пандемії коронавірус виявили у 52 нардепів (загальний склад депутатського корпусу – 423 особи).

 

Про це в ефірі телеканалу "112-Україна" заявив голова ВР Дмитро Разумков.

 

 

"Це високий показник. Багато людей спілкується з виборцями, з громадянами під час своєї роботи у регіонах. Професія накладає свій відбиток. Але я бажаю здоров’я колегам і швидше повернутися до роботи", – сказав Разумков.

 

При тім голова парламенту повідомив, що депутати не пішли на карантин – вони працюють у регіонах та на округах. 

 

"З усіх політичних партій та груп ми трохи раніше перейшли у такий режим роботи, ніж планували. У нас не було засідань у минулі четвер і п’ятницю через зростання захворюваності в стінах ВР як серед народних депутатів, так і серед працівників апарату", – пояснив Разумков.

 

Раніше видання DT.ua повідомило: у Верховній Раді коронавірус підтвердили у 75 осіб. Зокрема, COVID-19 виявили у 49 народних депутатів і 26 співробітників апарату. Одна зі співробітниць парламентського секретаріату померла.

 

Зокрема, коронавірусну хворобу діагностували в лідерів партій: "Слуга народу" – Олександра Корнієнка, "Європейська солідарність" – Петра Порошенка, "Голос" – Кіри Рудик, "За майбутнє" – Ігоря Палиці. Раніше важку форму COVID-19 поборола Юлія Тимошенко. В депутатки із "ЄС" Яни Зінкевич ковід діагностували вже вдруге.

    

07.10.2020

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