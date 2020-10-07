В Україні 4753 нових випадків ковіду і 685 на Харківщині.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 4753 нових випадки коронавірусної хвороби – черговий антирекорд пандемії. В Харківській області зафіксували 685 захворювань – максимальний показник добових випадків для українських регіонів за весь час пандемії.

 

Це випливає із даних, поширених Радою національної безпеки та оборони у середу.

 

 

В Києві зафіксували 383 нові випадки COVID-19, на Дніпропетровщині – 316, на Одещині – 316, на Донеччині – 263, на Черкащині – 230, на Полтавщині – 227, на Хмельниччині – 210, на Сумщині – 209, на Львівщині – 202.

 

Харківська область відтак випередила Львівщину за числом загальних виявлених захворювань і вийшла на друге місце після Києва.

 

Минулої доби зафіксовано рекорд одужань – 2569 пацієнтам зняли діагноз. Найбільше – на Тернопіллі (405).

 

Упродовж доби померло 77 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 4597.

 

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