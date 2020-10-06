Суд залишив Антоненка під вартою – "Беркут" розігнав протест.

Біля Апеляційного суду в Києві спалахнули сутички між силовиками та прихильниками Андрія Антоненка, обвинуваченого у справі Шеремета. Протестувальники висловили незгоду з тим, що Антоненка залишили під вартою, й намагалися не пропустити автозак із двору суду.

Про це повідомляє Hromadske.

Під час спроби блокування автобуса "силовики" прагнули відтіснити людей від автівки. Один із бійців спецпідрозділу (колишній "Беркут") наздогнав протестувальника й повалив його на землю. Згодом виявилося, в сутичці постраждав співзасновник партії "Демократична сокира" Віктора Трегубова.

У поліції Києва виправдовуються, що поліціянти утворювали коридор для проїзду автівки – виникла штовханина.

Андрія Антоненка затримали 12 грудня 2020 року. Слідство тривалий час наполягало, що Андрій Антоненко, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями" і "!культивуючи велич арійської раси", організував убивство Шеремета й залучив до злочину Юлію Кузьменко, Яну Дугарь та інших невстановлених осіб, які мали навички роботи зі зброєю та вибуховими пристроями.

У травні фіґурантам змінили підозри. Із процесуальних документів зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" і "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб. Антоненка та Кузьменко називають виконавцем злочину, а Дугарь – пособницею.

Суд уже пом'якшив запобіжні заходи Дугарь та Кузьменко, натомість Антоненко залишається під вартою досі.