Справа Шеремета: З Антоненка зняли цілодобовий домашній арешт.

 

Шевченківський суд Києва у  понеділок змінив запобіжний захід обвинуваченому у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку. Замість цілодобового арешту йому призначили нічний домашній арешт.

 

 

Про це повідомляє Hromadske.

 

Суд вирішив частково задовольнити клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу Антоненку. Зокрема, він не зможе залишати місце свого проживання із 23:00 до 06:00. Термін дії запобіжного заходу встановили на 2 місяці – до 27 листопада включно.

 

Окрім того, суд поклав на Антоненка додаткові обов'язки: прибувати за кожною вимогою до суду; здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон; утриматися від позапроцесуального спілкування з особами, які фігурують у цьому провадженні; не виїжджати за межі Київської області без дозволу суду, носити електронний браслет тощо.

 

Нагадаємо, наразі інша фігурантка справи Юлія Кузьменко перебуває під нічним домашнім арештом, а Яну Дугар відпустили під заставу. Із Кузьменко й Дугар також зняли електронні браслети.

 

Андрій Антоненко – це музикант, відомий за прізвиськом Riffmaster, і військовослужбовець Сил спеціальних операцій ЗСУ.

 

12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання фігурантів у "справі Шеремета". Відтоді на лаві підсудних перебувають Антоненко, лікарка "Охматдиту" і волонтерка Юлія Кузьменко та військовий медик Яна Дугар.

  

Слідство наполягало, що Андрій Антоненко, "захопившись ультранаціоналістичними ідеями" і "культивуючи велич арійської раси", організував убивство Шеремета.

 

27.09.2021

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