Дональд Трамп полишив лікарню і повернувся в Білий дім, попри зараження коронавірусом.

Американський президент запевнив, що почуває себе чудово, і закликав не боятися COVID-19.

 

 

Президент США Дональд Трамп в понеділок увечері виписався з військового шпиталю Walter Reed National Military Medical Center в Меріленді і повернувся в Білий дім після чотирьох днів шпиталізації з діагнозом COVID-19. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на інформацію з президентської адміністрації.

 

«Стан здоров'я президента США Дональда Трампа відповідає всім вимогам або й перевершує їх для того, щоб він міг бути виписаний», – заявили медики, котрі лікували Трампа від COVID-19.

 

Раніше сам Дональд Трамп повідомив на своїй сторінці в Twitter, що виписується з лікарні. «Почуваю себе чудово! Не бійтеся ковіда. Не дозволяйте йому керувати вашим життям. Ми напрацювали при адміністрації Трампа дійсно прекрасні ліки і знання. Я відчуваю себе краще, ніж 20 років тому», – зазначив він у своєму твіті.

 

Лікуючий лікар президента США Шон Конлі (Shaun Conley) на брифінгу заявив, що 74-річний Трамп «ще не оговтався повністю, але здатен відправитися додому». За його словами, президент не примушував медиків підтримати його в бажанні покинути шпиталь. Медики також повідомили, що Трамп ще буде отримувати антивірусний препарат ремдесівір, але у нього вже понад 72 години не було підвищеної температури, і рівень кисню в його крові перебуває в нормі. Шон Конлі сказав, що він і його колеги відчувають «обережний оптимізм» з приводу темпів одужання Дональда Трампа.

 

Про хворобу американського президента стало відомо другого жовтня. Дональд Трамп особисто сповістив громадськість через повідомлення в Twitter. «Сьогодні перша леді і я отримали позитивний результат на COVID-19. Ми почнемо карантин і процес одужання негайно. Ми пройдемо через це разом!» – написав глава Білого дому.

 

У ніч на третє жовтня Дональда Трампа шпиталізували до розташованого в штаті Меріленд, недалеко від Вашінґтона, військового шпиталю Walter Reed National Military Medical Center. За інформацією Білого дому, це було зроблено, з превентивною метою за рекомендацією лікарів.

 

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