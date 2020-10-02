Дональд Трамп інфікований коронавірусом.

Проте він відмовився передавати свої повноваження віцепрезидентові.

 

 

Президент США Дональд Трамп інфікований коронавірусом. Про це свідчать позитивні результати COVID-тесту. Як повідомила інформаційна аґенція Reuters, наявність цієї недуги також підтверджено у його дружини Меланії. 

 

Про свою хворобу 74-річний глава Білого дому сповістив громадськість особисто через повідомлення в Twitter. «Сьогодні перша леді і я отримали позитивний результат на COVID-19. Ми почнемо карантин і процес одужання негайно. Ми пройдемо через це разом!» – написав Трамп.

 

За кілька годин до цього президент США вже говорив про те, що він готовий розпочати «процес карантину» після того, як тест однієї з його найближчих радниць Гоуп Гікс (Hope Hicks), котра супроводжувала главу Білого дому під час двох поїздок цього тижня, виявився позитивним.

 

Однак Дональд Трамп вирішив не передавати навіть тимчасово жодних своїх повноважень віцепрезидентові Майклу Пенсу у зв'язку з тим, що заразився коронавірусом. Про це повідомив заступник прессекретаря Білого дому Джадд Дір (Judd Deere).

 

Лікар Трампа Шон Конлі (Shaun Conley) запевнив, що президент у змозі виконувати свої службові обов'язки. «Сьогодні ввечері я отримав підтвердження, що у президента Трампа і першої леді Меланії Трамп позитивний результат тесту на вірус SARS-CoV-2. Президент і перша леді добре себе почувають на даний момент, вони планують залишатися в Білому домі на час одужання… Можете не сумніватися, що я очікую, що президент продовжить виконувати свої обов'язки без будь-яких перебоїв під час одужання», – йдеться в письмовій заяві Конлі, яку поширив Білий дім.

 

02.10.2020

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