В Італії приватний літак упав на будинок, восьмеро людей загинули.

За кермом літака перебував румунський мільярдер Ден Петреску.

Приватний літак Pilatus PC-12 врізався в неділю, третього жовтня, в офісну будівлю в Мілані невдовзі після вильоту з аеропорту. Загинули всі вісім осіб, котрі перебували на облавку. Про це повідомила інформаційна аґенція ANSA.

На щастя, будівля, яка виявилася багатоповерховим паркінгом, розташованим неподалік від станції метро «Сан-Донато» на південному сході Мілана, стояла порожньою, оскільки була закрита на ремонт. Тож на землі ніхто не постраждав. На місці аварії разом з будівлею згоріло кілька автомобілів, які були припарковані поруч.

Згодом з’ясувалося, що приватний літак пілотував румунським мільярдер Дан Петреску (Dan Petrescu). На облавку також перебували його дружина, їхній 30-літній син, а також ще п'ятеро осіб, зокрема й дитина, повідомили італійські ЗМІ.



Літак стартував з міланського аеропорту Milano-Linate і прямував до розташованого на Сардинії міста Ольбії.

68-річний Дан Петреску був однією з найбагатших осіб Румунії. Він очолював велику будівельну фірму і володів низкою гіпермаркетів і торгових центрів. Він також мав громадянство Німеччини, повідомляє газета Corriere della Sera.



Національна аґенція безпеки польотів розпочала розслідування обставин катастрофи.