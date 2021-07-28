Під Коломиєю розбився приватний літак – загинуло четверо людей.

 

У селі Шепарівці під Коломиєю розбився легкомоторний спортивний літак Aerospool WT10 Advantic. Внаслідок інциденту загинуло чотири людини. Пілотом на літаку був один із найбільш авторитетних українських інструкторів 60-річний Ігор Табанюк. Окрім нього, на борту літака перебувало троє громадян США.

 

 

Про авіакатастрофу біля Коломиї першими повідомили у ДСНС Івано-Франківської області. "Близько 13:40 поблизу села Шепарівці Коломийського району сталося падіння легкомоторного спортивного літака на приватний житловий будинок з подальшим горінням, внаслідок чого чотири особи загинуло", – повідомила у середу вдень Державна служба з надзвичайних ситуацій.

 

Згідно з інформацією від Національної поліції, на момент аварії людей у будинку не було.

 

"За попередньою інформацією, на борту перебували пілот, мешканець Прикарпаття, і троє пасажирів-іноземців. Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативна група обласної поліції, експерти-криміналісти та інші екстрені служби, які встановлюють всі обставини аварії", – повідомила пресова служба поліції.

 

Водночас, господар будинку сказав у коментарі знімальній групі телеканалу "1+1", що під час аварії всередині були люди. 

 

"Була старша дочка із дітьми своїми – донькою та сином. Почули удар спочатку, а потім вибух – і вискочили. Спочатку був удар об дах сусідній, а потім вибух, коли вже він на землю з даху... і полум'я пішло", – розповів чоловік.

 

Згідно з інформацією івано-франківського видання "КУРС", в авіакатастрофі загинув професійний льотчик, інструктор та співвласник аеродрому малої авіації у Коломиї Ігор Табанюк. Він очолював громадську організацію “Прикарпатська дитячо-юнацька спортивна асоціація малої авіації”, яка займається розвитком коломийського летовища малої авіації. 

 

Разом із ним загинуло троє хасидів зі США, повідомила Об’єднана єврейська спільнота України.

 

 

Ігор Табанюк народився в Узбекистані у сім'ї військового пілота. Закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище. За розподілом потрапив у Чортків, звідти у Мукачеве і тоді у Коломию.

 

У 2010-му році Ігор Табанюк почав працювати над створенням аеродрому у Коломиї – заснував дитячо-юнацьку школу і авіаклуб “Авіаколо”.

 

У 2013 році в авіакатастрофі загинув молодший син Ігоря Табанюка – полетів замість батька на перевірку літака. У інтерв’ю ЗМІ Ігор Табанюк тоді говорив, що син "забрав" його смерть.

 

"Будь ласка, не надсилайте мені інформацію про катастрофу.

Я вже знаю. Сьогодні пішов один з найкращих, найдобріших людей, яких я знала в житті.

Людина з великим серцем, Вчитель, льотчик-ас Ігор Табанюк. Він нам дав небо. Не хочу вірити".

 

Марія Берлінська,

волонтерка, правозахисниця

 

 

28.07.2021

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