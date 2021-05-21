Верховний Суд виправдав генерала Назарова у справі про катастрофу Іл-76.

 

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду виправдав колишнього начальника штабу – першого заступника керівника АТО генерал-майора Віктора Назарова, який був засуджений до семи років в'язниці.

 

 

Таке рішення колегія суддів оголосила у п’ятницю, інформує пресова служба суду.

 

"21 травня 2021 року Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи щодо Назарова Віктора Миколайовича за обвинуваченням у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 КК України, скасував постановлені судові рішення і закрив кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діянні Назарова В. М. складу кримінального правопорушення", – йдеться у повідомленні суду.

 

Як зазначається, рішення суду касаційної інстанції вмотивоване тим, що на підставі встановлених судами фактичних обставин справи їхній висновок про те, що Назаров мав можливість запобігти терористичному акту, в результаті якого був збитий літак ІЛ-76-МД та загинуло 49 військовослужбовців Збройних сил України, є неправильним.

 

Літак Іл-76 із 40 військовослужбовцями і 9 членами екіпажу на борту бойовики збили 14 червня 2014 року на території Луганської області. Всі, хто був у літаку, загинули.

 

27 березня 2017 року Павлоградський міськрайонний суд у справі про збитий Іл-76 визнав винним в "недбалому ставленні до служби, скоєному в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків", генерал-майора Віктора Назарова, який відповідав за відправку літака і на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Назарова було засуджено до 7 років ув'язнення, проте він подав апеляцію, нагадує "Укрінформ".

 

У листопаді 2018 року Дніпровський апеляційний суд вирішив розглянути його апеляцію спочатку, у тому числі наново провести військову експертизу, яка тривала майже рік.

 

У серпні 2019 року начальник Генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак підписав рапорт про звільнення із ЗСУ генерал-майора Назарова, визнаного винним у загибелі українських військових у збитому бойовиками на Донбасі літаку Іл-76. 5 серпня Назаров заявив, що подав рапорт про звільнення із ЗСУ за власним бажанням.

 

11 грудня 2020 року Дніпровський апеляційний суд залишив обвинувальний вирок першої інстанції Павлоградського міськрайонного суду без змін. Назаров мав відбути сім років позбавлення волі.

 

21.05.2021

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