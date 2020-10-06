Кравчук прагне повернутися до ідеї з "радою Донбасу".

Українська делеґація у складі Тристоронньої контактної групи виношує ідею створення "ради Донбасу", котра братиме участь у обговоренні шляхів вирішення конфлікту на сході України. Раніше з ідеєю "Консультативної ради" носився керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, але після шквалу критики Банкова призупинила обговорення тієї ідеї.

Про створення "ради Донбасу" голова делеґації Леонід Кравчук розповів у інтерв'ю телеканалу "Україна 24".

"Є люди, які не народилися на Донбасі, але там працювали все життя, посідали там важливі позиції – організаційні, політичні, господарські. Вони добре знають Донбас. Але я ще раз скажу – ми думаємо, як сформувати раду людей. Не одну людину взяти, а створити раду людей, які збиратимуть можливості, думки та пропозиції", – сказав Кравчук.

Зі слів представникам України в ТКГ, склад української делеґації після відставки Вітольда Фокіна залишатиметься незмінним.

"Я думаю, що тим складом, який є зараз в українській делегації в ТКГ, ми можемо рухатися вперед, головне – щоб нам назустріч рухалися і Росія, і ОРДЛО, і інші чиновники. На тій стороні повинні теж зрозуміти, що, крім миру, нічого бути не може. Але для цього повинні бути зусилля, час, домовленості, компроміси", – сказав Кравчук.