За добу понад чотири тисячі випадків ковіду і 90 смертей.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 4348 випадків коронавірусної хвороби – третій показник за час пандемії. Загальне число виявлених захворювань зросло до 234 584 діагнозів.

 

Це випливає із даних, поширених на інтернет-сторінці РНБО у вівторок.
 

Кожне дев'яте захворювання припадає на Харківську область – 487 діагнозів за добу. Слобожанщина стала лідером за кількістю активних випадків ковіду в Україні (16 485 на Харківщині проти 16 110 в Києва) і назавтра випередить Львівщину за абсолютним числом виявлених захворювань (наразі – 21 451 і 21 494).

 

 

В Києві виявили 355 нових захворювань за добу, на Полтавщині – 305, на Хмельниччині – 295, на Одещині – 292, на Дніпропетровщині – 235, на Сумщині – 223, на Львівщині – 200.

 

Упродовж доби зафіксовано 90 смертей – другий показник за час пандемії. Загалом за час пандемії померло 4520 людей.

 

06.10.2020

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