Азербайджан подякував Україні за підтримку територіальної цілісності.

Посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова подякувала українському керівництву за підтримку територіальної цілісності Азербайджану в контексті конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це Ахундова заявила на брифінгу, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

"Ми дуже задоволені заявами [міністра закордонних справ України] Дмитра Кулеби про підтримку територіальної цілісності Азербайджану і про те, що" заморожені "конфлікти насправді не заморожені, що вони можуть вибухнути в будь-який момент"... Була також озвучена позиція Президента Зеленського, який теж заявив про те, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану так само, як Азербайджан підтримує територіальну цілісність України. Ми дуже задоволені заявами українського керівництва. Спасибі вам за цю позицію", – сказала Ахундова.

Дипломат стверджує, що під час зустрічей у Міністерстві закордонних справ і з українськими депутатами, практично всі, з ким вона розмовляла, підтримували позицію азербайджанської сторони.

Зі слів посла, зараз дедалі більше політиків і керівників різних країн "побічно, але визнають право Азербайджану на захист своєї територіальної цілісності". Зокрема, вона назвала Пакистан, Туреччину, Афганістан, Угорщину, Латвію.

"Це нові реалії, які сьогодні входять у міжнародний вжиток, і я думаю, що це буде той самий політичний прецедент, який буде прикладом, що надихає, для всіх країн, де є заморожені конфлікти, і це змусить міжнародних посередників і керівників міжнародних організацій чутливіше, чіткіше і принциповіше ставитися до таких конфліктів", – зауважила посол Азербайджану.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ України закликало сторони конфлікту в Нагірному Карабаху не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

"Одним з наріжних каменів української зовнішньої політики є підтримка територіальної цілісності держав. Ми послідовно підтримували територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах, і цей принцип залишається для нас абсолютно незмінним", – сказав Дмитро Кулеба на брифінґу.

Зі слів Кулеби, нинішня ситуація в Нагірному Карабаху красномовно свідчить, що "так звані "заморожені конфлікти" насправді ніякі не заморожені" і в будь-який момент можуть вибухнути.

"Це осередки нестабільності в Європі, і міжнародне співтовариство має відповідним чином ставитися до врегулювання, не забувати, вважаючи, що "поки не стріляють, і добре, давайте, займемося чимось іншим", а послідовно докладати зусиль для врегулювання цих конфліктів", – зазначив дипломат.

Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. По обидва боки кордону оголошено воєнний стан та мобілізацію.

МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірнокарабаського конфлікту та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.

Україна та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.