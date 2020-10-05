Збірна Україна перед матчами з ґрандами втратила пів складу через ковід.

Гравці футбольного клубу "Шахтар" та національної збірної України з футболу Андрій П'ятов і Тарас Степаненко занедужали на коронавірус. Наразі весь "Шахтар" замикається на самоізоляцію. Відтак футбольна збірна України на найближчі свої матчі – проти Франції, Німеччини, Іспанії – поїде без половини основного складу.

Як інформує пресова служба "Шахтаря", медичний відділ клубу отримав результати ПЛР-тестів по завершенні гри з "Десною" в неділю. Гравці відіграли матч проти чернігівців без підозри на хворобу – їхні тести були плановою процедурою перед відбуттям у штаб збірної.

"«Шахтар» у повному складі йде на самоізоляцію за приписом санітарного лікаря, що курує клуб. У понеділок і четвер усі футболісти, тренери й співробітники першої команди пройдуть додаткове тестування, після якого буде визначено подальші дії", – повідомили в клубі.

Згідно з офіційним повідомленням від Української асоціації футболу, крім П'ятова і Степаненка, на збори національної збірної не приїдуть четверо гравців "Шахтаря" – Микола Матвієнко, Віктор Коваленко, Ромеро Марлос та Жуніор Мораес.

Також коронавірус підтвердили у двох працівників клубу Ріната Ахметова, які є "збірниками", – тренера з фізичної підготовки Івана Баштового та масажиста Вадима Даніна.

Штаб Андрія Шевченка все ще розраховує на четвірку ізольованих гравців і очікує додаткових досліджень. "Додаткові тести в понеділок та четвер дадуть відповідь на запитання, чи зможуть перелічені виконавці приєднатися до табору національної команди", – повідомили в асоціації.

У понеділок збірна Україна вирушає на товариську гру до Франції, заплановану на 7 жовтня. А 10 жовтня команда Андрія Шевченка зіграє в Лізі націй із Німеччиною, і 13-го – з Іспанією.

Тренерський штаб наразі викликав на збори голкіпера "Олександрії" Юрія Паньківа та півзахисника київського "Динамо" Володимира Шепелєва, котрі раніше вже мали виклики до лав головної команди країни.

У неділю на збірку також покликали дебютанта Юхима Коноплю із "Десни". На тижні Андрій Шевченко запросив і двох інших новачків – Олександра Зубкова (показує гарну гру в "Ференцвароші" Сергія Реброва) та Іллю Забарного.

У матчах проти ґрандів світового футболу через травми не зможуть узяти участь півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко, троє гравців "Шахтаря" – Сергій Кривцов, Євген Коноплянка та Сергій Болбат, а також двоє "динамівців" – Віталій Буяльський та Владислав Супряга.

"Жовтневий збір національна команда України розпочинає в умовах, які можна назвати безпрецедентними. І якщо значне число травмованих збірна за свою історію вже переживала, то в поєднанні із гравцями, які пропускають цілий збір або його частину через пандемію коронавірусу, загальна кількість викликаних виконавців, що не зможуть прибути сьогодні до табору синьо-жовтих, сягнула аж 12 осіб", – прокоментував речник збірної Олександр Гливинський.