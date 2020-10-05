Харківщина стала лідером за числом активних носіїв ковіду.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 3774 нових випадки коронавірусної хвороби. Загальне число захворювань зросло до 230 236.

 

Про це йдеться в даних Ради національної безпеки та оборони, поширених у понеділок.

 

 

Найбільшу кількість добових випадків виявили на Харківщині – 446. У Києві – 286 нових захворювань, на Сумщині – 282, на Донеччині – 226, на Дніпропетровщині – 206.

 

Упродовж минулої доби померло 33 людей. Загальне число летальних випадків – 4430.

 

Офіційно в Україні 124 554 активних носії коронавірусної хвороби. Найбільше – в Києві (16 043) і на Харківщині (16 031).

 

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