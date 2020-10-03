З вересневих спостережень

Василь МАХНО

 

Тепло заноситься з-над  двору до домів:

ось вересень такий як я  хотів

і океан зі збляклим горизонтом

Пливуть вздовж берега на відстані руки

пузаті танкери – Від бовтанки ропи

стають на рейд перед нью-йоркським портом

 

В відпочинкових кріслах –  він й вона

і чайка поруч чистить дзьоб одна

Балачки про життя до пандемії

про оперний сезон і мексиканський пляж

про гір Кесткільських зеленавий кряж

Удвох вони при хвилях сутеніють

 

Повітря що вбирається в корицю

з гусиними крильми – із пір’ям серпокрильців

запахне димом з комина й труби

Перекидаєш пісковий годинник

як римами неточними й простими

з пожухлих трав і висохлих кропив

 

Ось тріскотить літак одномоторний

заходить в ніч над островом повторно

летить наосліп щось ні те ні се

не полетить праворуч аж до Місяця?

То ж на землі шукає довго місця

а паливо форсунка ссе і ссе

 

Бредеш від берега у туманах по котики

до брами дому – «Час стає коротким -

подумаєш – як рими у стихах -

як палі в океані – тінь на березі

як чайки зморщені і скручені як вензлі

на почорнілих від дощів пісках»

 

Наш вік коротшає? У нього такий задум?

і каліграфія нічому не зарадить

ні тиша тиш – ні звук ні стрекотня

пташиних перельотів – чи на рейдах

вервечка танкерів – чи комашиних рейвах

чи навіть чайка на піску одна

 

 

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