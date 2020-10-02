Справа Марківа: Обвинувачення хоче долучити до матеріалів спотворений переклад.

Сторона обвинувачення у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа намагається долучити до справи неправильний переклад його слів, вирваних із контексту.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков після другого засідання апеляційного суду в Мілані.

“Йдеться про фразу вирвану із контексту “вбили журналіста”, яку отримали під час прослуховування Віталія у СІЗО, і яку сторона обвинувачення намагається інтерпретувати ніби “я вбив”, – інформує пресцентр МВС.

Cуд постановив дослідити цю обставину в справі, повторно переклавши записи, щоб визначити точне значення сказаної фрази.

Зі слів Авакова, українська сторона передала суду весь пакет експертиз. “Ми провели експеримент в той же період, коли загинули Миронов і Рокеллі. Наполягаємо, що автомат не може стріляти на 1500 м і при цьому вбивати прицільно. І Рокеллі, і Миронов не були в прямій видимості”, – наводить деталі експерименту міністр.

Міністр також не виключив, що обстріл журналістів та вбивство італійського фотокора – це провокація з боку росіян.

Нагадаємо, 29 вересня в Мілані розпочалося слухання апеляційної скарги Віталія Марківа. Суд першої інстанції засудив його до 24 років позбавлення волі, ствердивши, що він причетний до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі у травні 2014 року під Слов'янськом.