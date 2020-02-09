Зеленський закликав прем'єра Італії посприяти поверненню Марківа.

Президент України Володимир Зеленський під час переговорів із прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте в Римі обговорив справу бійця Нацгвардії України Віталія Марківа, ув’язненого в Італії.

"Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати хлопця", – цитує пресслужба Президента.

Зеленський також звернувся до Італії зі закликом закрити офіси "ДНР" і "ЛНР". "Я звернувся до прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси «ДНР» та «ЛНР», які відкрилися у кількох містах Італії", – прокоментував Президент.

В Італії Володимир Зеленський також зустрівся із матір'ю Марківа Оксаною Максимчук.

"Віталій вірить, що все закінчиться добре. Він готовий і хоче повернутися в Україну", – сказала мати.

Під час візиту до Італії Зеленського супроводжував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Впевнений, що дипломатія та юриспруденція знайдуть шляхи вирішення цього питання, аби наш гвардієць повернувся додому. Ми не залишимо нашого солдата", – сказав Аваков, згідно з повідомленням МВС.