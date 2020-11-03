Італійський суд виправдав Віталія Марківа.

Апеляційний суд присяжних Мілана цілковито виправдав воїна Національної гвардії України Віталія Марківа, котрого італійська прокуратура звинувачувала у вбивстві італійського фотографа Андреа Рокеллі неподалік від Слов'янська у 2014 році. Марків несправедливо відбув під вартою понад три роки. Суд першої інстанції в місті Павії вважав його винним і дав 24 роки ув'язнення.

Про виправдання Марківа повідомила журналістка Ольга Токарюк, співавторка фільму-розслідування "Не в тому місці, не в той час".

"Марків вільний!!! Велика перемога України!", – написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у twitter.

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова поінформувала, що Віталій Марків вирушить в Україну разом із українською делеґацією.

Під час дебатів у вівторок адвокат держави Україна у цивільному позові Ніколо Бертоліні Клерічі заявив, що вирок робить "злочинцями проти людства" все українське військо.

Адвокатка Віталія Марківа Донателла Рапетті під час виступу зазначила, що можна використовувати лише матеріали справи, відкинути емоції і перейти до фактів. Вона підкреслила, що необхідні наукові експертизи, а не приблизні факти. Адвокатка також звернула увагу суду на маніпуляції зі сторони адвоката цивільної сторони. Крім того, вона наголосила, що вирок у 24 роки позбавлення волі не може базуватися на припущеннях та здогадках і н можна засуджувати людину на такий термін, якщо не було проведено належне слідство на місці злочину.

Сам Віталій Марків у підсумковому слові наголосив, що ані українська армія, ані національна гвардія ніколи не стріляли в цивільних. Він заявив, що не винен у скоєнні цього злочину та сподівається на справедливість, інформувала зі суду Денісова.

Влітку 2017 року поліція заарештувала Віталія Марківа в аеропорту Болоньї, коли той прилетів до матері. Його звинуватили у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі під час боїв біля Слов'янська.

Суд міста Павія визнав Марківа винним і засудив до 24 років ув'язнення.

Віталій Марків народився 16 серпня 1989 року в місті Хоростків Гусятинського району на Тернопільщині. У 2003 році разом з матір’ю та сестрою переїхав до Італії; отримав громадянство Італії. В Україну повернувся у грудні 2013 року під час Революції гідності. Пішов у добровольці до Нацгвардії, підписав контракт.