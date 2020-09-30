Італійський суд вирішив розглядати справу Марківа у напівзакритому режимі.

 

Апеляційний процес у Мілані у справі нацгвардійця Віталія Марківа вирішив проводити засідання у напівзакритому режимі через коронавірус із обмеженим доступом для журналістів. Перше засідання відбулося у вівторок, наступне засідання заплановане на 1 жовтня.

 

Про це повідомила інформаційна аґенція "Укрінформ".

 

 

Засідання, котре призначили на 1 жовтня, має бути вирішальним у справі долучення додаткових доказів. На цьому наполягають адвокати Віталія Марківа.

 

“1 жовтня має бути рішення щодо долучення додаткових доказів, зокрема документального фільму”, – сказав адвокат Марківа Раффаеле Делла Валле.

 

“Судді мають сказати, чи беруть вони до уваги, залучають до процесу нові докази, про що просить сторона захисту, – поінформувала журналістка Наталка Кудрик. – Як прокурор, так і сторона обвинувачення підтвердили свої тези і виступили категорично проти того, щоб допускалися до суду нові докази, на яких наполягає сторона захисту, особливо щодо нових свідків, яких вдалося українській стороні виявити і допитати, а також фільм «Не в тому місці, не в той час»".

 

Як розповіла Кудрик, адвокати родини загиблого та прокурор "дуже скептично" поставилися до фільму.

 

Адвокати захисту наполягають на проведенні розслідування на місці події. Сторона обвинувачення виступила проти: кажуть, що за шість років місцевість дуже змінилася.

 

Над фільмом "Не в тому місці, не в той час" працювали італійці Крістіано Тінацці, Рубен Лагаттолла, Даніло Еліа та українка Ольга Токарюк. 

 

"У тому разі, якщо вони приймуть нашу роботу, це, безумовно, буде величезним успіхом, тому що ми працювали півтора року, знаходили джерела інформації. Вони неупереджені, тому що це не зацікавлені особи. У випадку, якщо ж не приймуть, наша відповідь буде такою: всі наші джерела можна перевірити, нас можна перевірити – перевірити, чи були ми упередженими або зацікавленими. Починаючи з нашої роботи, наших попередніх робіт, наша кар'єра – ми професіонали і займаємося цим не менше 10 років", – сказав Рубен Лагаттолла.

 

Під судом відбулася акція на захист Марківа.

 

30.09.2020

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