Білорусь назвала "надзвичайно недружньою" поведінку України.

 

Офіційний Мінськ розцінює як недружній жест заяви українських посадовців про потребу нових виборів у Білорусі та взяття під сумнів статус Олександра Лукашенка.

 

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Посольства Білорусі в Україні.

 

 

"Заяви Верховної Ради України, Офісу Президента України, міністра закордонних справ України, а також численні публічні висловлювання керівництва України і низки українських офіційних осіб високого рангу про внутрішньополітичну ситуацію в Республіці Білорусь, леґітимність президента Республіки Білорусь, становище на білорусько-українському кордоні, заклики до проведення нових виборів президента Республіки Білорусь, обговорення питання про застосування до Республіки Білорусь санкцій за надуманими підставами розглядаються як надзвичайно недружні жести з боку України, які не сприяють збереженню довіри в українсько-білоруських відносинах, і спроба втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь".

 

Офіційний Мінськ інформує, що 1 жовтня відбулася зустріч представника Посольства Білорусі у департаменті МЗС України, під час якої українській стороні повідомили, що "Білорусь вважає неприйнятним втручання у свої внутрішні справи".

 

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на брифінґу: після завершення терміну повноважень Олександра Лукашенка офіційний Київ планує називати його на ім'я, не зазначаючи посади.

 

"Офіційна позиція – Олександр Лукашенко", – сказав Кулеба.

 

Перед цим голова МЗС також заявив, що Україна не визнає леґітимності акту інавґурації Лукашенка. 

 

Президент України Володимир Зеленський вимагав від білоруської влади припинити діалог і вступити у діалог із народом, а також запропонував виходом проведення нових чесних виборів. 

 

01.10.2020

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