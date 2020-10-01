Єреван і Москва звинуватили Баку в залученні іноземних найманців.

МЗС Азербайджану спростував ці закиди й звинувачує у тому ж Вірменію.

Росія і Вірменія заявили, що диспонують відомостями про участь іноземних найманців у збройному конфлікті в Нагірному Карабасі на боці ЗС Азербайджану. Москва і Єреван закликали негайно вивести іноземних найманців з реґіону. Про це повідомив вірменський інформаційний портал NEWS.am.

«За деякими відомостями, в зону нагірно-карабахського конфлікту здійснюється перекидання бойовиків незаконних збройних формувань, зокрема з Сирії, Лівії, з метою безпосередньої участі в бойових діях», – йдеться в заяві МЗС Росії, опублікованій на сайті відомства. У документі висловлюється «глибока стурбованість такою ситуацією», яка, як вказується в коментарі, не тільки веде «до ще більшої ескалації напруженості в зоні конфлікту, а й створює довготривалі загрози для безпеки всіх країн реґіону». МЗС Росії закликало керівництво зацікавлених держав «вжити дієвих заходів для недопущення використання іноземних терористів і найманців у конфлікті та їхнього негайного виведення з реґіону».

Тим часом Міністерство закордонних справ Азербайджану спростувало повідомлення про перекидання в країну найманців з Сирії і відзначило, що проти Баку ведеться інформаційна кампанія. Про це написав азербайджанський інформаційний портал Trend.

«Різні джерела стверджують, що до Азербайджану нібито перекинуто кілька сотень найманців. <...> Ми рішуче відкидаємо такі твердження і підкреслюємо, що азербайджанська армія не має потреби в жодних сторонніх силах для забезпечення територіальної цілісності країни в рамках її міжнародних кордонів», ­– йдеться в заяві азербайджанського зовнішньополітичного відомства, опублікованій у четвер, першого жовтня, на його сайті.

У МЗС підкреслили, що у республіки повністю укомплектовані професійні збройні сили, а твердження про залучення найманців «не тільки нелогічні, а й непереконливі з військово-технічної точки зору».

Керівниця пресслужби МЗС Азербайджану Лейла Абдуллаєва зазначила, що «головна мета цієї наклепницької кампанії полягає в спробі компенсувати негативну міжнародну думку, викликану переселенням на окуповані території Азербайджану з країн Близького Сходу представників терористичних організацій», яке, за її словами, останнім часом демонстративно здійснює Вірменія і що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

«Азербайджан виявив численні факти використанням терористичних угруповань і найманців у бойових діях під час окупації Вірменією Нагірно-Карабахського регіону та прилеглих до нього районів. І на даний час керівництво Вірменії в продовження цієї політики широко використовує екстремістські елементи проти Азербайджану в рамках свого нового акту агресії. Таким чином, план Вірменії зі створення “загонів добровольців” для їхнього використання у військових цілях спрямоване саме на використання “послуг” терористів, закинутих у Вірменію з Близького Сходу за багато років», – розповіла Абдуллаєва.