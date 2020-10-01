Антикорупційний суд відсторонив голову Судової адміністрації після скандалу з Вовком.

Вищий антикорупційний суд відсторонив Зеновія Холоднюка від посади голови Державної судової адміністрації України.

Про це повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

"Відсторонити підозрюваного Холоднюка Зеновія Васильовича, дата народження вказана, від посади голови Державної судової адміністрації України на строк два місяці до 1 грудня 2020 року", – оголосив суд.

17 липня 2020 року детективи НАБУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Державної судової адміністрації.

Згідно з даними Антикорупційного бюро, правоохоронці оголосили підозри голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку.

Слідство вважає, що зазначені особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод в їхній роботі.