Брата судді Вовка відсторонили від посади в розвідці після затримання детективами НАБУ.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим напередодні Національним антикорупційним бюро України у справі про хабарництво. Нагадаємо, один із фіґурантів – то брат голови скандального Окружного адміністративного суду України Павла Вовка – Юрій Зонтов.

Про це Венедіктова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак, на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, – з якими я цілком згодна, – така правова допомога – пряма дорога на лаву підсудних", – прокоментувала Венедіктова.

Згідно з переказом Генеральної прокурорки, двійку затримали при отриманні 100 тисяч доларів США "з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК".

"За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти ухвалити "зручне" судове рішення, але вийшло "якось невдобно", – розповіла Венедіктова.

Генеральна прокурорка підтвердила, що один зі затриманих є братом голови ОАСК.

Націонельне антикорупційне бюро інформує: під час обшуку у підозрюваного виявили коштів на понад 130 мільйонів гривень.

"За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів", – ідеться у повідомленні.

Вовковий брат Юрій Зонтов займає посаду в Службі зовнішньої розвідки України, повідомив редактор інтернет-видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. З його слів, Зонтов працює на посаді заступника начальника одного з управлінь.

Бутусов стверджує, що кошти знайшли у потаємному сховкові братів.

Служба зовнішньої розвідки підтвердила, що фіґурант справи працює в структурі відомства (не називаючи прізвища). Наразі його відсторонено.

"Зазначаємо, що на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі. Наголошуємо, що у Службі діє нульова толерантність до корупції. Наша принципова позиція – безкомпромісність і відкритість у боротьбі з її проявами", – заявили в СЗР.