Служба розвідки звільнила Вовкового брата через ганьбу з хабарем.

Служба зовнішньої розвідки України звільнила від обов'язків Юрія Зонтова, брата голови Окружного адміністративного суду Києві, після того, як він осоромився у корупційному скандалі.

Про це йдеться у повідомленні розвідки.

"Дотримуючись демократичних принципів і стандартів інформування суспільства про діяльність розвідоргану, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Ю. Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби. У рамках превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки України Ю. Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби", – відрапортували у СЗР.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало двох адвокатів у справі про хабарництво в Окружному адміністративному суді. Один із фіґурантів – брат голови ОАСК Павла Вовка – Юрій Зонтов.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим напередодні Національним антикорупційним бюро України у справі про хабарництво. Нагадаємо, один із фіґурантів – то брат голови скандального Окружного адміністративного суду України Павла Вовка – Юрій Зонтов.

"Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак, на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, – з якими я цілком згодна, – така правова допомога – пряма дорога на лаву підсудних", – прокоментувала Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Згідно з переказом Генеральної прокурорки, двійку затримали при отриманні 100 тисяч доларів США "з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК". "За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти ухвалити "зручне" судове рішення, але вийшло "якось невдобно", – розповіла Венедіктова.

Націонельне антикорупційне бюро поінформувало: під час обшуку у підозрюваного виявили коштів на понад 130 мільйонів гривень. "За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів", – йшлося у повідомленні.