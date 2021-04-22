Служба розвідки звільнила Вовкового брата через ганьбу з хабарем.

 

Служба зовнішньої розвідки України звільнила від обов'язків Юрія Зонтова, брата голови Окружного адміністративного суду Києві, після того, як він осоромився у корупційному скандалі.

 

Про це йдеться у повідомленні розвідки.

 

 

"Дотримуючись демократичних принципів і стандартів інформування суспільства про діяльність розвідоргану, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє, що проведене службове розслідування виявило факти порушення Ю. Зонтовим військової дисципліни та умов проходження військової служби. У рамках превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки України Ю. Зонтова притягнуто до дисциплінарної відповідальності та звільнено з військової служби", – відрапортували у СЗР.

 

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро затримало двох адвокатів у справі про хабарництво в Окружному адміністративному суді. Один із фіґурантів – брат голови ОАСК Павла Вовка – Юрій Зонтов.

 

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим напередодні Національним антикорупційним бюро України у справі про хабарництво. Нагадаємо, один із фіґурантів – то брат голови скандального Окружного адміністративного суду України Павла Вовка – Юрій Зонтов.

 

"Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак, на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, – з якими я цілком згодна, – така правова допомога – пряма дорога на лаву підсудних", – прокоментувала Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

 

Згідно з переказом Генеральної прокурорки, двійку затримали при отриманні 100 тисяч доларів США "з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК". "За ці гроші "адвокати" обіцяли ліквідатору товариства допомогти ухвалити "зручне" судове рішення, але вийшло "якось невдобно", – розповіла Венедіктова.

 

Націонельне антикорупційне бюро поінформувало: під час обшуку у підозрюваного виявили коштів на понад 130 мільйонів гривень. "За місцем виявлення предмету неправомірної вигоди детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн дол. США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів", – йшлося у повідомленні.

 

22.04.2021

До теми

Поширити
Збруч
Нові філії  Музею  Крушельницької
Надія Труш
Музичний центр імені Людвіка Геллера, колишнього директора театру графа Скарбка й Міського театру та засновника філармонії, розміститься у пам’ятці архітектури – віллі «Сонячній», спроектованій архітектором Августом Богохвальським,  і стане ще однією філією Музею Соломії Крушельницької.
21.04.21 | | Штука
Генетичний слід у повітрі.
В майбутньому зразок повітря з місця злочину зможе допомогти в ідентифікації злочинця.
20.04.21 | | Наука
Перший політ на Марсі
НАСА здійснила перший політ на іншій планеті. Це історичний рубіж у розвитку міжпланетної авіації.
20.04.21 | | Наука
Моя хата скраю
Вадим ГРІН
Що далі, то більше ми віддаляємося одне від одного, то більше хочемо будувати наші хати скраю, нічого не знати, ні з ким зайвим не бачитися й не розмовляти.
20.04.21 | | Дискурси
Запросини до Копання Льоху
  Ірина Степаняк
Перед актор(к)ами стояло завдання взяти спільну ноту, не згубити цієї містерійності, що явилася у своїй простоті. Містерія, що здійснювалася гуртом, вимагала відкритості на Іншого як її співучасника, відповідальності перед текстом та перед його виваженою поставою.
20.04.21 | | Штука
Виклики Петра Тими
Іза ХРУСЛІНСЬКА
«Не уявляю, щоби Петро покинув справи українців у Польщі і не послужився Об’єднанню українців у Польщі своїми знаннями, досвідом та вмінням у якийсь інший спосіб!» 
20.04.21 | | Галичина
Відлетіла у засвіти Галина Канарська
Сьогодні уранці перестало битися серце відомої української театрознавці, драматургині, багатолітньої редакторки «Театральної Бесіди» Галини Канарської, яка була зокрема й постійною авторкою оглядів театрального життя на збручанській сторінці «Штука».
19.04.21 | | Штука
Гібридні гібриди
Юрко ТИМЧУК
Перемішування в сучасному світі стало альфою і омегою. Гібридять праведне з грішним, горох з капустою і зраду з перемогою, а на виході з’являється суміш, яку треба спожити. Огляд подій тижня
19.04.21 | | Україна

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.