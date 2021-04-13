Зеленський подав парламенту законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду.

 

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроєкт, яким пропонує ліквідувати скандальний Окружний адміністративний суд Києва.

 

Про це повідомила пресова служба ОП.

 

 

"Сьогодні я вношу до парламенту законопроєкт про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва. Суду, який так і не зміг повернути довіру до себе, але впорався з поверненням скандалів і дивних рішень, далеких від розуміння справедливості. Досить сейфів, набитих мільйонами готівки, у пов’язаних із керівництвом суду осіб, або очікування чергових записів скандальних розмов з кабінетів суддів, які думають, що переважують усе в нашій країні. Суд, одним рішенням якого може бути поставлений хрест на будь-якому досягненні держави, будь-якій реформі, буде ліквідований. Сприймайте це як сигнал до будь-якого суду, який зрадив повазі до закону", – заявив Зеленський.

 

Законопроєкт має назву "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва".

 

Згідно з Конституцією України, Президент може вносити закон з метою реорганізації чи ліквідації суду після консультацій із Вищою радою правосуддя. 

 

"ОАСК мав достатньо часу, щоб одуматися, подивитися на себе в дзеркало та віднайти там прості речі, які так шукають у ньому суспільство й держава, – справедливість, неупередженість і чесність. Замість цього бачимо чергові скандали з "плівками", корупцію пов’язаних осіб із забитими грошима сейфами та численні сумнівні рішення. Довіра до Окружного адміністративного суду м. Києва втрачена", – прокоментували в ОП.

 

Сам Павло Вовк написав у facebook, що Володимир Зеленський "піддався на маніпуляції окремих "активістів" і за сумісництвом агентів іноземного впливу". Голова найскандальнішого суду України поскаржився, що мусить працювати під тиском.

 

13.04.2021

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