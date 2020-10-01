В Україні другу добу поспіль понад чотири тисячі випадків ковіду.

В Україні другу добу поспіль фіксують понад чотири тисячі нових випадків коронавірусної хвороби. За вчора діагностовано 4069 захворювань, і це знову антирекорд.

Згідно з інформацією на сайті Ради національної безпеки та оборони, найбільше добових випадків захворювання виявили у Харківській області – 450 позитивних тестів. У Києві – 377 нових випадків, на Дніпропетровщині – 266, на Одещині – 260, на Тернопільщині – 253, на Львівщині – 240.

Загалом за час пандемії в Україні зареєстрували 213 028 випадків захворювання. Померло 4193 людей (при тім 64 – упродовж доби).

Офіційно в Україні 114 392 активних носіїв хвороби. Найбільше – в Києві (15 823), на Харківщині (14 411), Львівщині (12 638) та Одещині (11 031).