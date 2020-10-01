Ярослав Качинський увійшов до оновленого складу уряду Польщі.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький репрезентував склад нового кабінету.

Правляча в Польщі коаліція «Об'єднані праві» на чолі з партією «Право і справедливість» погодила новий склад уряду країни. Під час урочистої церемонії презентації в середу, 30 вересня, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький розповів про основні зміни в кабінеті, затвердження якого Сеймом заплановане на наступний тиждень.

«Нова структура уряду покликана поліпшити процес ухвалення рішень. Нинішні часи – це виклик, пов'язаний із пандемією і процесом виходу з неї з економічної точки зору. Також йде боротьба за європейські цінності, яким в Польщі надається велике значення. Окрім того, мова йде про зменшення бюрократії та підвищення ефективності», – процитувала слова Моравецького Gazeta Wyborcza.

Голова польського уряду висловив переконання, що кабінет з новими міністрам ще краще, ніж раніше, впорається з усіма викликами, які стоять перед Польщею. Він наголосив, що рішення у справі реконструкції в уряді завершує певний етап становлення держави. «Завершується період, коли ми готувалися до цих найближчих трьох років з погляду структурних і компетенційних змін. Я переконаний, що уряд з новими особами зможе ще ліпше, ніж раніше, впоратися з усіма викликами, які чекають на нас на внутрішній, європейській та глобальній аренах», – зазначив він.

Ключові відомства в польському кабміні зберегли своїх керівників. МЗС, як і раніше, очолюватиме Збігнєв Рау (Zbigniew Rau), Міністерство оборони – Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak), МВС – Маріуш Камінський (Mariusz Kamiński), міністерство юстиції – Збігнєв Зьобро (Zbigniew Ziobro), Міністерство фінансів – Тадеуш Косціньскій (Tadeusz Kościński).

Польський прем’єр особливо зазначив, що до нового уряду на посаду віцепрем’єра ввійде, серед інших, голова партії ПіС Ярослав Качинський. Водночас він очолить Комітет з питань державної безпеки.

Серед нових міністрів є очільники об’єднаних відомств, наприклад, міністр Ґжеґож Пуда (Grzegorz Puda) очолить Міністерство рільництва та лісництва, ексвоєвода Люблінського воєводства Пшемислав Чарнек (Przemysław Czarnek) керуватиме об’єднаним Міністерством освіти та науки.

Загалом у межах реконструкції польського уряду кількість міністерств зменшиться з 20 до 14.