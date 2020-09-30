Вітольда Фокіна вигнали з Тристоронньої контактної групи.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Вітольда Фокіна від виконання обов'язків першого заступника голови делегації у Тристоронній контактній групі і вивів його зі складу делегації.

Про це йдеться в указі, підписаному Зеленським.

"Для Президента є принциповим, щоб усі, на кого покладено виконання функцій від імені держави, завжди керувалися у своїй діяльності та висловлюваннях національними інтересами України й чинили справедливо. Президент констатував, що Вітольд Фокін відступив передусім від справедливої оцінки тимчасової окупації Росією Криму, міста Севастополя, окремих районів Донецької та Луганської областей нашої держави", – прокоментував Офіс Президента.

На Банковій зазначили, що представляти Україну на будь-якому рівні – "це не шанс для особистих поглядів та амбіцій", а безумовний обов'язок втілювати в життя позицію держави.

"Робота української делегації в Тристоронній контактній групі продовжиться на основі чіткого розуміння повного контролю Росією тимчасово окупованих територій України. Головною метою нашої делегації, як і всієї держави, є повернення виключно на українських умовах усіх тимчасово окупованих територій, наших людей, а також встановлення довготривалого миру", – запевнили в ОП.

Напередодні Фокін заявив на засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку, що не бачить доказів, начебто Росія воює проти України.

Низка політичних партій та громадських ініціатив виступили з вимогою відставки Фокіна.

Керівник ОП Андрій Єрмак після спалаху скандалу відмежувався від заяв заступника голови делегації.