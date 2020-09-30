"Динамо" вийшло в груповий раунд Ліги чемпіонів уперше з 2016 року.

Футбольний клуб "Динамо" переміг бельгійський "Гент" із рахунком 3:0 на стадіоні "Олімпійський" у Києві в матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів. Відтак кияни уперше з 2016 року пробилися до групового турніру ЛЧ.
За "Динамо" забивали: Буяльський (9 хв.), Де Пена (36 хв., пен.), Родрігеш (49 хв., пен.).
Гра на "Олімпійському" проходила при порожніх трибунах через карантинні обмеження.
Перший матч у Бельгії завершився з рахунком 2:1.
У попередньому раунді віцечемпіон України на чолі з Мірчею Луческу вибив із турніру нідерландський "АЗ".
Україна матиме у груповому турнірі Ліги чемпіонів дві команди вперше з 2015 року.
30.09.2020