Єрмак виступив за звільнення Фокіна із ТКГ.

 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розкритикував заяви заступника голови української делеґації Вітольда Фокіна на тему війни з Росією і виступив за його відставку.

 

Про це Єрмак написав на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Моя особиста позиція – пан Фокін має піти з ТКГ", – заявив соратник Зеленського.

 

Напередодні Фокін заявив на засіданні парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та регіонального розвитку, що не бачить доказів, начебто Росія воює проти України.

 

Офіс Президента України в офіційному коментарі, опублікованому на президентському сайті, констатує, що на Банковій "неприємно вражені особистими оцінками та коментарями", які дав перший заступник голови делеґації.

 

"Кожен, хто представляє державу, повинен завжди пам'ятати, що не можна плутати офіційне з особистим. Якщо є розходження в позиціях, а власне бачення, яким би воно не було, відрізняється від державного, потрібно обирати державне доти, доки представляєш державу. Не особисте, а саме державне бачення", – заявили ОП.

 

Банкова пише, що "офіційна позиція України повністю збігається з об'єктивною реальністю та політичною правдою". "Саме з російського вторгнення почалася тимчасова окупація Автономної Республіки Крим, міста Севастополя й окремих районів Донецької та Луганської областей України. Саме ця держава повністю контролює тимчасово окуповані території України та має вирішальний вплив на все, що там відбувається. Це цілком очевидні істини", – констатували в ОП.

 

Команда Зеленського запевняє, що українська делегація в ТКГ завжди знала "абсолютну правду" про війну "і хто є хто в цій війні". "Особисті думки кожного з представників України не тільки жодного разу не заважали переговорам, а й не суперечили офіційній позиції держави, нашим засадничим імперативам та тим завданням, які Президент Володимир Зеленський поставив перед делеґацією", – додали на Банковій.

 

Андрій Єрмак, котрий раніше запросив Фокіна до роботи в ТКГ, виправдовується у Facebook, що "тристороння контакта група не ухвалює жодних рішень, а є логістичним майданчиком для узгодження деталей та домовленостей, які досягаються лідерами "Нормандського формату". "Усі принципові рішення ухвалюються тільки Президентом і парламентом України та урядом", – запевняє Єрмак.

 

Керівник ОП поклав відповідальність за непопулярні "мінські домовленості" на попередників Володимира Зеленського. "Ви знаєте прізвища. Але чомусь звертаєте більшу увагу на слова, в тому числі й цих людей, ніж на плоди тих справ, які були зроблені", – обурився керівник Офісу Зеленського.

 

30.09.2020

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