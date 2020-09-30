Понад чотири тисячі українців заразилися ковідом за добу.

Число добових випадків коронавірусної хвороби в Україні вперше перевищило чотири тисячі – минулої доби підтверджено 4027 захворювань на COVID-19.
Про це йдеться в даних, поширених у середу Радою національної безпеки та оборони.
Найбільше добових випадків виявили у Харківській області – 549. У число лідерів вийшла і Донецька область – 345 позитивних тестів. У Дніпропетровській області – 271 новий випадок, у Львівській – 265, у Києві – 219, у Сумській області – 215, у Тернопільській – 211.
Минулої доби в Україні зафіксували рекордну кількість одужань – 2110.
За добу померло 64 людини. Загальне число летальних випадків – 4129.
30.09.2020