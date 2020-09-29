Велика Британія і Канада запровадили санкції проти режиму Лукашенка.

Фігурантам санкційного списку заборонено в'їзд до зазначених країн, їхні активи там заморожено.

 

 

Велика Британія і Канада запровадили у вівторок, 29 вересня, санкції проти низки білоруських високопосадовців із найближчого оточення Олександра Лукашенка. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Штрафні заходи введено щодо осіб, причетних до фальсифікацій на виборах президента і придушення мирних протестів у Білорусі. 

 

У британському списку фігурує вісім осіб, у канадському – 11. В обох списках є сам білоруський диктатор і його старший син Віктор, котрий обіймає посаду помічника з національної безпеки.

 

Як повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб (Dominic Raab), санкції Лондона передбачають заборону на в'їзд у країну й заморожування активів. «Ми закличемо до відповіді тих, хто несе відповідальність за бандитизм, проявлений щодо білоруського народу, і будемо відстоювати наші цінності – демократію і права людини», – заявив Рааб.

 

У заяві канадського МЗС наголошується, що санкції передбачають заборону на в'їзд у країну, а також будь-які угоди з громадянами Канади, а їхні активи на канадській території підлягають заморожуванню. «Канада не спостерігатиме мовчки, як уряд Білорусі продовжує систематично порушувати права людини і не проявляє готовності до діалогу з опозицією», – наголосив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань (François-Philippe Champagne).

 

Спочатку очікувалося, що Об’єднане Королівство і Канада запровадять санкції одночасно зі США, проте американська сторона поки що не повідомила про рішення щодо санкцій.

 

Раніше того ж дня Мінськ запровадив контрсанкції проти країн Балтії. Як повідомляє білоруське державне інформагентство БелТА, в санкційні списки щодо Литві, Латвії та Естонії внесено приблизно по 100 чиновників із кожної країни, котрим тепер заборонено в'їзд до Білорусі. Це стало відповіддю на санкції проти Мінська, запроваджені країнами Балтії раніше.

 

29.09.2020

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