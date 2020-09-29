Керівництво ВР закликало поліцію штрафувати депутатів без масок.

 

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням штрафувати народних депутатів за неносіння маски у сесійній залі.

 

Про це він сказав на засіданні ВР, передає УНІАН.

 

 

Стефанчук закликав народних депутатів надягнути маски і дотримуватися заходів санітарно-епідеміологічної безпеки. Він нагадав, що маски мають захистити народних депутатів та їхніх колег від коронавірусу.

 

"Я хочу звернутися до міністра внутрішніх справ України, щоб врешті-решт почали штрафувати народних депутатів за невиконання ними вимог, які стосуються дотримання заходів індивідуальної гігієни", – додав він.

 

Між тим, парламентські папараці на засіданні у вівторок спіймали народну депутатку Анну Скороход під час переписки, у котрій вона обговорювала свою недугу, при тім перебувала в сесійній залі без маски: Скороход просила колегу придбати сироп від кашлю. А на зауваження відповідала, що в приміщенні більшість депутатів перебувають без масок. 

 

29.09.2020

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