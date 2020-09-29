У боях за Нагірний Карабах азербайджанці застосували важку артилерію.

Вірменські збройні сили відповіли їм тим же.

Зранку у вівторок, 29 вересня, азербайджанська армія відновила широкомасштабні наступальні дії практично по всій лінії зіткнення. Про це повідомив вірменський інформаційний портал NEWS.am з посиланням на пост із Facebook-сторінки прессекретарки міністра оборони Вірменії Шушан Степанян.

«Зокрема, в ході цих дій в окремих напрямках вони (азербайджанські військовики, – Z) використовують важкі вогнеметні системи ТОС-1А. Використання ТОС, “Смерч” та інших систем великого калібру змінює логіку і масштаб військових дій, піднявши все на новий рівень. У зв'язку з цим МО попереджає, що вірменські ЗС змушені використовувати види озброєння і військової техніки більшої дальності та площі ураження, знищення живої сили, рухомих і нерухомих об'єктів. На даний момент підрозділи Армії оборони Арцаха впевнено відбивають всі спроби нападу ворога, завдаючи йому величезних втрати в техніці й живій силі», – написала речниця вірменського військового відомства.

Відтак стало відомо, що в запеклих боях за Нагірний Карабах і Вірменія, і Азербайджан застосували важку артилерію. Єреван і Баку також звинуватили один одного в обстрілі цілей, що розташовані на відстані за багато кілометрів від лінії розмежування. Окрім артилерії, ЗС Азербайджану застосували проти противників безпілотники.

Тим часом азербайджанський інформаційний портал Trend повідомив із покликом на слова начальника пресслужби Міноборони Азербайджану полковника Вагіфа Даргяхли, що азербайджанська армія знищила вірменський полк. За словами полковника, внаслідок ударів азербайджанської армії повністю знищено третій Мартунінський механізований полк на території Ходжавендського району. Вірменська ж сторона спростовує це повідомлення.

Нагадаємо, що масштабні бої між Вірменією і Азербайджаном поновилися зранку 27 вересня. Баку і Єреван звинувачують один одного в провокації конфлікту. Азербайджанські збройні сили розпочали потужний наступ на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі, заявивши про «контрнаступ» для «припинення бойової активності збройних сил Вірменії та залагодження безпеки цивільного населення».