Міський голова Умані пікетує ЦВК через недопуск на вибори.

Міський голова Умані Олександр Цебрій у понеділок проводить із однодумцями пікет під стінами Центральної виборчої комісії і вимагає скасувати рішення територіальної виборчої комісії, котра відмовила йому в балотуванні на місцевих вибори.

Про це він заявив на акції під ЦВК, повідомляє "Укрінформ".

Минулого тижня Уманська міська виборча комісія відмовилася реєструвати Цебрія кандидатом у міські голови, покликавшись на порушення в наданих ним документах. Водночас зареєструвала двох повних тезок – кандидатів, кожен з яких називається Олександр Володимирович Цебрій.

"Нічого спільного з демократією законності в тому рішенні, яке було прийнято, немає, – сказав справжній Цебрій під ЦВК. – Голосування по “клонах” проходило вночі. Опівночі зібралися члени ТВК та було проголосовано рішення по цих “клонах”, які ніколи в житті відношення до Умані не мали та не були ніколи Цебріями, ні, тим більше, Олександрами, ні Володимировичами, – вони були зареєстровані на посаду уманського місцевого голови. Через три дні, коли я приніс документи, то взагалі по надуманих причинах мені було відмовлено. Забрали мої конституційні права балотуватися та бути обраним".

Цебрій уточнив: причиною відмови стало те, що він у своїй автобіографії не вказав володіння представницьким мандатом – посадою уманського міського голови. З його слів, ТВК мала письмово повідомити кандидата про зауваження і дати добу на усунення помилки. Голова Умані певен, що ЦВК має скасувати рішення ТВК та зобов’язати зареєструвати його кандидатом.