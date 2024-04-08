Урядова коаліція перемагає на локальних виборах у Польщі.

Соратники прем’єра Дональда Туска лідирують у більшості воєводств і великих міст.

Правляча у Польщі коаліція на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском перемагає на комунальних виборах, які відбулися в неділю, сьомого квітня. Таким чином провладним політичним силам вдалося закріпити результат, досягнутий на парламентських виборах у жовтні 2023 року. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на результати езитполу, проведеного інститутом Ipsos. Хоча націонал-консервативна партія «Право і справедливість» (ПіС), яка до поразки на парламентських виборах правила в Польщі протягом восьми років, досі залишається найпопулярнішою серед виборців.

За даними Ipsos, ПіС набирає 33,7% голосів. Альянс «Громадянська коаліція» Дональда Туска – 31,9%. Ще дві партії, які входять до правлячої коаліції, «Третій шлях» і «Лівиця», здобули відповідно 13,5% і 6,8% підтримки електорату. Остаточні результати комунальних виборів у Польщі будуть опубліковані у середу, 10 квітня.

Вже відомо, що на виборах до воєводських зборів «Громадянська коаліція» перемогла в десяти воєводствах із 16: Західнопоморському, Поморському, Вармінсько-Мазурському, Любуському, Великопольському, Куявсько-Поморському, Мазовецькому, Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому.

Кандидат від ГК на посаду мера Варшави Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski) набрав 59,8% голосів і, згідно з екзитполом, переміг у першому турі. У Ґданську перемогу здобула Александра Дулкевич (Aleksandra Dulkiewicz) від ГК з результатом 62,3 відсотка. Також лідерами стали представники урядових партій у Кракові, Вроцлаві, Познані тощо.

«Перемога проєвропейських сил на парламентських виборах 15 жовтня наразі повторилася і на місцевих виборах. Це не змінює того факту, що шлях не буде легким. Нічого не буде легко – у світі, в Європі та в Польщі. Тому сьогодні я можу з таким задоволенням сказати, що у нас є багато лідерів на цьому нелегкому шляху», – заявив Туск, коментуючи попередні результати.