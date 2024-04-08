Урядова коаліція перемагає на локальних виборах у Польщі.

Соратники прем’єра Дональда Туска лідирують у більшості воєводств і великих міст.

 

 

Правляча у Польщі коаліція на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском перемагає на комунальних виборах, які відбулися в неділю, сьомого квітня. Таким чином провладним політичним силам вдалося закріпити результат, досягнутий на парламентських виборах у жовтні 2023 року. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на результати езитполу, проведеного інститутом Ipsos. Хоча націонал-консервативна партія «Право і справедливість» (ПіС), яка до поразки на парламентських виборах правила в Польщі протягом восьми років, досі залишається найпопулярнішою серед виборців.

 

За даними Ipsos, ПіС набирає 33,7% голосів. Альянс «Громадянська коаліція» Дональда Туска – 31,9%. Ще дві партії, які входять до правлячої коаліції, «Третій шлях» і «Лівиця», здобули відповідно 13,5% і 6,8% підтримки електорату. Остаточні результати комунальних виборів у Польщі будуть опубліковані у середу, 10 квітня.

 

Вже відомо, що на виборах до воєводських зборів «Громадянська коаліція» перемогла в десяти воєводствах із 16: Західнопоморському, Поморському, Вармінсько-Мазурському, Любуському, Великопольському, Куявсько-Поморському, Мазовецькому, Нижньосілезькому, Опольському та Сілезькому.

 

Кандидат від ГК на посаду мера Варшави Рафал Тшасковський (Rafał Trzaskowski) набрав 59,8% голосів і, згідно з екзитполом, переміг у першому турі. У Ґданську перемогу здобула Александра Дулкевич (Aleksandra Dulkiewicz) від ГК з результатом 62,3 відсотка. Також лідерами стали представники урядових партій у Кракові, Вроцлаві, Познані тощо.

 

«Перемога проєвропейських сил на парламентських виборах 15 жовтня наразі повторилася і на місцевих виборах. Це не змінює того факту, що шлях не буде легким. Нічого не буде легко – у світі, в Європі та в Польщі. Тому сьогодні я можу з таким задоволенням сказати, що  у нас є багато лідерів на цьому нелегкому шляху», – заявив Туск, коментуючи попередні результати.

08.04.2024

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
774-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 14 атак) та Новопавлівському (відбито 21 атаку) напрямках.
07.04.24 | | Україна
Поезія полеглих: Ілля Чернілевський
Надія Гаврилюк
Думки, що поставив я на запобіжник / Приціл, що шукає пожадливо цятку. / Ми знов переможемо. / Я обіцяю.  
06.04.24 | | Україна
773-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень, найбільше – на Авдіївському (відбито 22 атаки) та Новопавлівському (відбито 20 атак) напрямках.
06.04.24 | | Україна
«Огнище духовного життя»
Юрій ЯКОВЛЄВ
Іван Франко та львівське поступове товариство «Czytelnia naukowa», першим головою якого його обрали 23 березня 1890 року.
05.04.24 | | Минуле
Україна і квадратура кола президента Макрона
Олів'є Дюпюї
Що стоїть за закликом президента Макрона не виключати можливості відправки західних військ в Україну? Чи означає це прозріння?
05.04.24 | | Дискурси
772-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
ЗСУ продовжують вести оборону на сході та півдні України, виснажуючи ворога активними діями; протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень, найбільше – на Бахмутському (відбито 30 атак) та Новопавлівському (відбито 20 атак) напрямках.
05.04.24 | | Україна
Фестиваль українських фільмів у Торонто
Другий рік поспіль у квітні в Торонто відбувається Toronto Ukrainian Film Festival, метою якого є знайомство канадських глядачів із кращими українськими стрічками. Програмною директоркою кінофестивалю виступила відома українська продюсерка Анна Паленчук.
04.04.24 | | Штука
Сімнадцять сходинок у нич
Тарас Прохасько
Більшість з тих, що вичовгували ті сімнадцять скрипучих сходинок, різним чином повимирало. Молодші  на фронті. Щоби не вимерти так, як ті...
04.04.24 | | Дискурси

© 2024 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.