На Львівщині обрали двох голів ОТГ та чотирьох депутатів.

У неділю, 31 жовтня, у Львівській області відбулися позачергові вибори голів двох територіальних громад. Комарнівським міським головою обрали Ігоря Черевичника, а Шегинівською сільською головою стала Оксана Павуцьо.

Позачергові вибори у Комарному провели через те, що попередній міський голова Іван Рубака склав свої повноваження за власним бажанням. За цю посаду змагалися п’ятеро кандидатів. Перемогу на виборах отримав Ігор Черевичник, який обійшов на понад 400 голосів найближчу опонентку Катерину Кеньо.

«Ми разом з Вами перемогли. Відрив більше ніж 400 голосів. До нових звершень. Дякую виборцям Комарнівської ТГ, працівникам ДВК та ТВК. Зробимо нашу громаду найкращою», – повідомив на своїй facebook-сторінці Ігор Черевичник.

Ігор Черевичник є жителем Комарного, займається підприємницькою діяльністю, балотувався як самовисуванець.

У Шегинях обирали нового сільського голову через смерть попереднього голови Ігоря Кривейка. На посаду сільського голови Шегинь було троє претендентів, обрали Оксану Павуцьо від «Європейської солідарності».

«Оксана Павуцьо довела своє працею, що вона невтомний рушій змін та потужний лідер. Наша представниця продемонструвала конкретні результати на користь громади», – зазначили у дописі на facebook-сторінці Львівської територіальної організації партії «Європейська солідарність».

Оксана Павуцьо була секретарем сільської ради, а після смерті Ігоря Кривейка виконувала обов’язки сільського голови Шегинів.

«За сприяння Оксани Павуцьо відбулось впровадження і розвиток Нової української школи, освітлено вулиці, забезпечено гідні умови для навчання дітей», – зазначають партійці.

Також 31 жовтня відбулися проміжні вибори депутатів місцевих рад у Новокалинівській, Судововишнянській і Розвадівській територіальних громадах.

На виборах депутатів Новокалинівської міськради перемогли Валентина Самардак та заступник міського голови Нового Калинова, ексголова бюджетної комісії Львівської облради Олег Домчак, повідомив Zaxid.net, посилаючись на дані відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської ОДА.

Окрім того, на виборах депутатів Судововишнянської міської ради переміг Андрій Івашко, а Розвадівської сільської ради – Андрій Оленич.

Правоохоронці не виявили грубих порушень у день голосування, повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. Загалом у день виборів поліцейські зареєстрували 20 повідомлень про можливі порушення під час голосування. Зокрема, до правоохоронців звернувся один із кандидатів на посаду мера Комарного. Він поскаржився, що члени виборчої комісії проводили голосування у неповному складі – з трьох представників було двоє. Після перевірки поліцейські склали протокол за ст. 212-18 (Невиконання рішення виборчої комісії, комісії з референдуму) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також повідомлення мешканців стосувались голосування виборців без паспорта, порушення правил агітації та поширення неправдивої інформації про кандидатів. Наразі правоохоронці здійснюють перевірки за цими зверненнями.

Фото suspilne.media, www.facebook.com/ESLviv, https://www.facebook.com/Ігор-Черевичник