На локальних виборах у Туреччині перемагають опозиціонери.

Уперше за 20 років турецька опозиція демонструє електоральну перевагу над партією Ердоґана.

Кандидати від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) перемагають на виборах мерів у ключових містах Туреччини, включно зі Стамбулом, Анкарою та Ізміром. Про це повідомляє турецька інформаційна аґенція Anadolu з покликом на дані Вищої виборчої ради Туреччини.

70-річний президент Реджеп Таїп Ердоґан визнав, що вибори «пройшли не так, як він сподівався». Водночас він запевнив своїх прихильників у Анкарі, що це означатиме «не кінець для нас, а скоріше поворотний момент».

За підсумками підрахунків майже ста відсотків бюлетенів НРП набирає 37,72 відсотків голосів. Кеоівна Партія справедливості та розвитку (ПСР) під керівництвом Ердоґана здобула прихильність лише 35,52 відсотків виборців, які взяли участь у голосуванні.

Таким чином опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоґлу (Ekrem Imamoglu) набирає 51,05% голосів після підрахунку. На другому місці кандидат від ПСР Мурат Курум (Murat Kurum) із 39,6%. «Ґрунтуючись на отриманих нами даних, я можу сказати, що віра наших громадян у нас була винагороджена. Картина, яку ми бачимо зараз, нас дуже тішить», – заявив Імамоґлу журналістам у стамбульській штаб-квартирі НРП. Перемога Імамоґлу на виборах мера Стамбула посилить його позиції як евентуального суперника Ердоґана на майбутніх президентських виборах. Хоча багато аналітиків вважає, що Ердоґан більше не балотуватиметься у президенти, особливо після такої електоральної поразки його політичної сили.

В Анкарі також лідирує чинний мер, опозиціонер Мансур Яваш (Mansur Yavas), який отримав підтримку 60,34% мешканців турецької столиці. Його головний суперник, представник ПСР Турґут Алтинок (Turgut Altınok), набирає 31,73%.

На виборах в Ізмірі перше місце посідає представник опозиції Джеміль Тугай (Cemil Tugay) із 48,88%. У разі перемоги він змінить на посаді мера міста свого ж однопартійця Тунча Соєра (Tunç Soyer). Кандидат від ПСР Хамза Даґ (Hamza Dağ) набирає 37,11% голосів.

Загалом кандидати від НРП лідирують у більш ніж 20 провінціях країни. Електоральна фреквенція на комунальних виборах у Туреччині становила 78,4%.