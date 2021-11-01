Грузинська опозиція готує масштабні акції протесту.

Напередодні ЦВК Грузії повідомила про переконливу перемогу партії влади в другому турі локальних виборів. Опозиція звинуватила владу в фальшуваннях.

Згідно з попередніми результатами місцевих виборів у Грузії, кандидати в мери від правлячої партії «Грузинська мрія – демократична Грузія» перемогли у другому турі муніципальних виборів в 19-ти із 20-ти міст. В основному їм протистояли представники найбільшої опозиційної сили Єдиний національний рух, створеної свого часу Міхеїлом Саакашвілі. Грузинська ЦВК вже опрацювала дані протоколів зі ста відсотків дільниць у Тбілісі та інших містах.

Згідно з оголошеними Центрвиборчкомом результатами, чинний мер Тбілісі, колишній футболіст «Мілана» Каха Каладзе, набирає 55,6% голосів. Відтак це буде вже його друга каденція на посаді мера. Конкурент Каладзе голова ЄНР Ніка Мелія набрав лише ​​44,4%. У Руставі, Кутаїсі, Поті та Батумі, найбільших після столиці містах, також переможцями оголошено кандидатів від «Грузинської мрії».

І якщо в Тбілісі ситуація була досить зрозумілою – там Каладзе переміг з великим відривом, то в інших містах перевага переможців видається доволі сумнівною. Так, наприклад, у Батумі кандидат від об'єднаної опозиції Гіоргі Кіртадзе отримав 48,98 відсотка голосів, а його опонент від «Грузинської мрії» – 51,02 відсотка. Різниця між ними становить лише 1200 голосів, а виборчі комісії при цьому анулювали 2071 бюлетень. Це, звісно, викликало обурення в опозиціонерів, які вважають, що влада навмисно анулює голоси, віддані за них. Схожа ситуація у Кутаїсі та багатьох інших містах.

Єдине місто, де переміг представник ЄНР, – Цаленджиха з населенням менше як 25 тисяч осіб. Георгій Харчілава набрав там 51,1%, Гога Гулордава від правлячої партії відстав від нього на 314 голосів.

Лідер «Єдиного національного руху» Нікар Мелія оголосив мобілізацію своїх прихильників. Політик назвав підсумки голосування сфальшованими, заявив, що перемогу в них вкрадено.

Перша акція протесту відбулася вже в неділю, 31 жовтня. Тисячі людей зібралися під будівлею парламенту Грузії, заблокували центральний проспект Руставелі. Поліції довелося перекрити під'їзди до місця скупчення людей, але протестувальників вони не зачіпали.

Після цього розпочався мітинг, який виявився досить коротким. Лідер ЄНР лише анонсував подальшу тактику опротестування результатів виборів. За словами Мелії, спершу акції протесту відбуватимуться у різних містах країни, а сьомого листопада у Тбілісі опозиція проведе наймасштабнішу маніфестацію. До акції протесту долучилися й інші опозиційні партії країни.

За виборами 30 жовтня спостерігали міжнародні спостерігачі з 31 країни. 31 жовтня вони презентували свої результати. Зокрема, у звіті неурядової організації Transparency International-Georgia сказано, що зафіксовані під час другого туру місцевих виборів порушення могли суттєво вплинути на остаточний результат, оскільки у багатьох виборчих округах було зафіксовано невелику різницю в голосах.

Голова спостережної місії ОБСЄ Альберт Йонссон (Albert Jonsson) зазначив, що кампанія була конкурентною, кандидати загалом мали можливість її вільного ведення, але надходили скарги про залякування і тиск, а «гострий дисонанс у контексті ресурсів зіграв на користь партії влади». Про це повідомив інформаційний портал APSNY.ge.

Організація «Міжнародна спільнота за справедливі вибори та демократію» (ISFED) у своєму звіті зазначила, що виявлені у другому турі порушення «перешкоджали вільному волевиявленню громадян і могли вплинути на результати у деяких муніципалітетах». Експерти назвали серед зафіксованих інцидентів факти повторного голосування, порушення, пов'язані зі списками виборців та переносною скринькою для голосування, випадки необґрунтованого анулювання виборчих бюлетенів.