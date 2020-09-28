Україна відновила дозвіл на в'їзд іноземцям.

Із понеділка іноземним громадянам дозволено в'їзд в Україну: норма постанови Кабінету Міністрів України №641 про заборону в'їзду іноземців припинила свою дію 00:00 28 вересня.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Постанова, в якій також були прописані обмеження в'їзду іноземців, і далі діє. Це постанова уряду №641. Водночас там була чітко прописана заборона в'їзду іноземців на територію нашої країни з 28 серпня до 00:00 28 вересня. Фактично цієї ночі ця норма про заборону в'їзду іноземцям в нашу країну припинила свою дію. Відтепер іноземцям в'їзд до нашої країни не заборонений", – сказав Демченко.

Речник ДПСУ заявив, що прикордонники керуються нормами законодавства, яке регламентує перетин державного кордону України – законом "Про прикордонний контроль", постановою уряду про виїзд та в'їзд іноземців в Україну.

Зі слів Демченка, окремих вимог до іноземців щодо самоізоляції або страхового полісу під час в'їзду в Україну наразі немає. "Ця норма припинила свою дію, тому якихось окремих моментів, які визначив би уряд щодо іноземців під час в'їзду в Україну на період карантину, наразі немає", – пояснив він.