Прикарпатка продавала чоловікам довідки про непридатність до військової служби.

Правоохоронці на Львівщині затримали зловмисницю, яка допомагала військовозобов’язаним незаконно виїжджати за кордон, – повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

 

 

Як встановили правоохоронці, 45-річна жителька Івано-Франківщини разом з двома спільниками допомагала незаконно залишати країну «ухилянтам». Жінка виготовляла фіктивне посвідчення військовозобов’язаного та довідку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби, що є підставою для перетину державного кордону України. Свої «послуги» злочинці оцінювали на суму 4 тисячі євро з особи.

 

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання зловмисниці виявили та вилучили близько 2,5 млн грн, підроблені печатки, медичні бланки, медичні довідки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

 

 

Зловмисниці та двом її спільникам слідчі, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили про підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

03.08.2022

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