На кордоні з Польщею утворилися величезні черги вантажівок.

Перед трьома пунктами пропуску на Львівщині сьогодні, 3 серпня, зберігаються черги з вантажівок, які очікують на виїзд з України. Зокрема, у Раві-Руській зупинилися 980 транспортних засобів, у Краковці – 700, у Шегинях – 200. Про це повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону виданню Tvoemisto.tv.
Попередньої доби, 2 серпня, кількість вантажівок у чергах була не меншою – 985 у Раві-Руській, 700 у Краковці та 220 у Шегинях. При тому кордон з Польщею у ПП «Рава-Руська» перетнули 324 фури, у ПП «Краковець» – 380, у ПП «Шегині» – 193. Прикордонники пояснюють такі черги збільшенням експорту продукції та товарів наземним шляхом, а також тим, що для вантажного транспорту у Львівській області працюють тільки ці три пункти пропуску.
Водночас у Львівській митниці повідомили, що черги пов'язані з повільною роботою польської сторони, яка не встигає перевіряти й оформлювати транспорті засоби, оскільки суттєво збільшився обсяг товару, який везуть через кордон.
03.08.2022
У нас можуть збільшити і кількість смуг, і кількість персоналу, але польський бік встигає оформлювати, залежно від пункту пропуску, до 30-40 вантажівок за зміну. Більшість вантажівок зараз потребує фітосанітарного або ветеринарного контролю. Польська митниця не забезпечена достатньою кількістю працівників у цьому сервісі, крім того, вони працюють не цілодобово, тому пропускають стільки, скільки встигають оформити за зміну. Як українська сторона не намагалася б, польська митниця не встигає брати на аналіз те зерно, яке експортують, чи іншу продукцію, – зазначили у пресслужбі митниці.