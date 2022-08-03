На кордоні з Польщею утворилися величезні черги вантажівок.

Перед трьома пунктами пропуску на Львівщині сьогодні, 3 серпня, зберігаються черги з вантажівок, які очікують на виїзд з України. Зокрема, у Раві-Руській зупинилися 980 транспортних засобів, у Краковці – 700, у Шегинях – 200. Про це повідомили у пресслужбі Львівського прикордонного загону виданню Tvoemisto.tv.

Попередньої доби, 2 серпня, кількість вантажівок у чергах була не меншою – 985 у Раві-Руській, 700 у Краковці та 220 у Шегинях. При тому кордон з Польщею у ПП «Рава-Руська» перетнули 324 фури, у ПП «Краковець» – 380, у ПП «Шегині» – 193. Прикордонники пояснюють такі черги збільшенням експорту продукції та товарів наземним шляхом, а також тим, що для вантажного транспорту у Львівській області працюють тільки ці три пункти пропуску.

Водночас у Львівській митниці повідомили, що черги пов'язані з повільною роботою польської сторони, яка не встигає перевіряти й оформлювати транспорті засоби, оскільки суттєво збільшився обсяг товару, який везуть через кордон.