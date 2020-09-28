Завалився курс російського рубля.

Однією з причин названо ескалацію вірмено-азербайджанського конфлікту.

На початку торгів на Московській біржі в понеділок, 28 вересня, курс рубля рекордно впав щодо долара і євро. Про це повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на дані торгівельного майданчики.

У перші хвилини російська валюта зміцнювалася, але вже за станом на 10:18 (московського часу) долар стрибнув на 0,89% – до 78,9 рубля. Це максимальне значення з кінця березня цього року. Водночас стрибнув і курс євро на ті ж 0,89% – до 91,69 рубля. І це незважаючи на намагання Центробанку Росії виправити ситуацією валютною інтервенцією.

Експерти, пояснюючи падіння рубля щодо основних світових валют, називають головним чинником загострення цих вихідних збройного конфлікту між Азербайджаном і Вірменією. До нього додалися ще й загрози нових санкцій Європейської Унії, Сполучених Штатів і Великої Британії в зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. Ще одним чинником, який вплинув на волатильність курсу російської грошової одиниці, стало стрімке зростання кількості хворих на коронавірус в Росії.

Відтак з початку вересня долар подорожчав на 5 рублів, а євро – на 3,5 рубля. За рік же зростання сягнуло 17 і 23 рублі відповідно. Таким чином, російська валюта за дев'ять місяців 2020 року знецінилася на чверть. Для порівняння, українська гривня за цей же час втратила лише близько 15 відсотків.