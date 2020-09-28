200 тисяч українців занедужали на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 2671 випадок коронавірусної хвороби. Загальне число підтверджених захворювань перевищило 200 тисяч – 201 305 випадків COVID-19.
Про це йдеться у даних, поширених у понеділок Радою національної безпеки та оборони.
За добу зафіксували 37 смертей. Загальне число летальних випадків уже майже випередило 4 тисячі – 3996.
Найбільше добових випадків виявили на Харківщині (339) та в Києві (328).
Офіційно в Україні 108 856 активних носіїв коронавірусної хвороби. Найбільше – в Києві (15 269), на Харківщині (13 045) та на Львівщині (12 616).
28.09.2020