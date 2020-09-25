Депутат Юрченко вийшов зі СІЗО під три мільйони застави.

За народного депутата Олександра Юрченка ("Слуга народу") внесли заставу розміром у 3,1 млн грн, і він вийшов зі СІЗО.

Про це повідомила прессекретар Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк у коментарі "Укрінформу".

"Учора Юрченко вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли заставу", – сказала вона.

На нардепа вдягли електронний браслет. Він зобов'язаний прибувати до слідчого за першим викликом, повідомляти про зміну свого місця проживання, здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон і не спілкуватися зі свідками у справі.

Нагадаємо, 21 вересня ВАКС ухвалив узяти під варту народного депутата Юрченка у залі суду із можливістю внесення застави (розміром у 3,1 млн грн). Депутата разом із помічником звинувачують у хабарництві. Справу розслідує НАБУ.