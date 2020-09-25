В Україні – другий за весь час пандемії показник захворювань ковідом.

 

Упродовж минулої доби в Україні зафіксували 3565 нових випадків коронавірусної хвороби. Це другий за весь час пандемії показник добових захворювань (попередній максимум фіксували у зведенні за 17 вересня – 3584 випадків).

 

Про це йдеться в даних, поширених Радою національної безпеки та оборони України у п'ятницю.

 

Упродовж доби найбільше нових випадків виявили в Києві (380), у Харківській (297), Тернопільській (245), Дніпропетровській (225) та Львівській (215) областях.

 

Загальна кількість діагнозів зросла до 191 671.

 

Напередодні одужало 1675 осіб. Померло 70 людей.  

 

Офіційно в Україні зареєстровано 102 711 активних випадків COVID-19.

 

25.09.2020

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