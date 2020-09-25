Галицькі хроніки COVID-19: 25 вересня.

 

Станом на 09:00 25 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 45 124 хворих на COVID-19. За минулу добу – 588 нових випадків: 128 – на Івано-Франківщині, 215 – на Львівщині (провели 1454 ПЛР-тести)  та 245 – на Тернопіллі (провели 1094 ПЛР-тести).

 

 

За минулу добу зафіксовано дванадцять летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, четверо на Івано-Франківщині та одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 вересня (09:00): 12 579 випадків,  245 нових

(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ" – 248)

м. Тернопіль – 74 особи

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 27 осіб

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 37 осіб

Тернопільський район – 17 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

25 вересня (09:00): 19 465 випадків, 215 нових

м. Львів – 102 особи

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 17 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 19 осіб

Золочівський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 6 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 18 осіб

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 5 осіб

Стрийський район – 6 осіб

Яворівський район – 11 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

25 вересня (09:00): 13 080 випадків, 128 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

25.09.2020

До теми

Великі і ще більші: оригінальні форми Євгенії Чуприни
Уляна Галич
Це той випадок, коли поезія ступає на непросту стезю нонконформізму. Частково місія поезії полягає саме у тому, аби відшукати певні межі, й порушити їх. А потім – ще раз, і ще, аж доки межі розсунуться настільки, що стане видно обрій.
24.09.20 | | Штука
Любов і Зло
Віктар Мартінович
Віктар Мартінович – про суть Добра та Зла і їхнє протистояння в сучасній Білорусі і в якому сенсі білоруси вже перемогли.
23.09.20 | | Дискурси
Просто поговорити
Юстина Добуш
Яґелло не вдається до повного занурення в думки самогубиці, не показує всіх деталей і переживань, однак впродовж всієї книги вона натякає, що весь завжди є дещо, що може врятувати в таких критичних ситуаціях, і це – розмова. Вона не завжди повинна бути довгою чи бурхливою, іноді просто достатньо наважитись сказати перше слово і бути почутим.
23.09.20 | | Штука
Метаморфози «Контрастів»
Богдан Сегін
В умовах пандемії форматних метаморфозів зазнав XXVI Міжнародний фестиваль сучасної музики «Контрасти», концепція якого незмінна: представлення сучасної української музики у контексті світової та розкриття різноманітних сучасних форм, стилів, жанрів та інтерпретацій.
22.09.20 | | Штука
Свідчення, служіння і спілкування у час глобальних змін
Борис ҐУДЗЯК
Зі смиренням мусимо визнати, що наші випробування, твої і мої, хоч які серйозні, все ж таки, може, не найскладніші.
22.09.20 | | Галичина
Кераміка як пристрасть
Марта Гартен
Жодних самоповторів, вичовганих кліше, стилістичного упізнавання з першого погляду, жодної комфортної закубленості в окресленому ареалі побутування. Присутність несподіванки простежується в кожному творі Ганни Друль.
22.09.20 | | Штука
Війна за підлітка
Андрій Бондар
Потік життєвих сенсів з Росії формує світосприйняття і світогляд мільйонів нашої молоді, "прошиває" її.
21.09.20 | | Дискурси
Коронавірус відпущення
Юрко ТИМЧУК
Колись норвезька депутатка запропонувала дати Нобелівську премію миру-2020 «народу Гонконгу» за захист «свободи слова і демократії». Тепер би пасувало на Нобеля висунути covid-19 – за виконання функцій іудейського Азазеля.
21.09.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.