Галицькі хроніки COVID-19: 25 вересня.

Станом на 09:00 25 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 45 124 хворих на COVID-19. За минулу добу – 588 нових випадків: 128 – на Івано-Франківщині, 215 – на Львівщині (провели 1454 ПЛР-тести) та 245 – на Тернопіллі (провели 1094 ПЛР-тести).
За минулу добу зафіксовано дванадцять летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, четверо на Івано-Франківщині та одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 вересня (09:00): 12 579 випадків, 245 нових
(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ" – 248)
м. Тернопіль – 74 особи
Бережанський район – 3 особи
Борщівський район – 5 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 5 осіб
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький район – 15 осіб
Зборівський район – 8 осіб
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 27 осіб
Лановецький район – 10 осіб
Монастириський район – 2 особи
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 37 осіб
Тернопільський район – 17 осіб
Чортківський район – 5 осіб
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 вересня (09:00): 19 465 випадків, 215 нових
м. Львів – 102 особи
Буський район – 2 особи
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 17 осіб
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 19 осіб
Золочівський район – 4 особи
Кам'янка-Бузький район – 6 осіб
Мостиський район – 3 особи
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 18 осіб
Радехівський район – 5 осіб
Самбірський район – 1 особа
Сокальський район – 5 осіб
Стрийський район – 6 осіб
Яворівський район – 11 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
25 вересня (09:00): 13 080 випадків, 128 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.25.09.2020