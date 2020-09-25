Галицькі хроніки COVID-19: 25 вересня.

Станом на 09:00 25 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 45 124 хворих на COVID-19. За минулу добу – 588 нових випадків: 128 – на Івано-Франківщині, 215 – на Львівщині (провели 1454 ПЛР-тести) та 245 – на Тернопіллі (провели 1094 ПЛР-тести).

За минулу добу зафіксовано дванадцять летальних випадків: семеро людей померло на Львівщині, четверо на Івано-Франківщині та одна – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 вересня (09:00): 12 579 випадків, 245 нових

(за даними ДУ "Тернопільський ОЛЦ МОЗ" – 248)

м. Тернопіль – 74 особи

Бережанський район – 3 особи

Борщівський район – 5 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 5 осіб

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 15 осіб

Зборівський район – 8 осіб

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 27 осіб

Лановецький район – 10 осіб

Монастириський район – 2 особи

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 37 осіб

Тернопільський район – 17 осіб

Чортківський район – 5 осіб

Шумський район – 5 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

25 вересня (09:00): 19 465 випадків, 215 нових

м. Львів – 102 особи

Буський район – 2 особи

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 17 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 19 осіб

Золочівський район – 4 особи

Кам'янка-Бузький район – 6 осіб

Мостиський район – 3 особи

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 18 осіб

Радехівський район – 5 осіб

Самбірський район – 1 особа

Сокальський район – 5 осіб

Стрийський район – 6 осіб

Яворівський район – 11 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

25 вересня (09:00): 13 080 випадків, 128 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 25 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.