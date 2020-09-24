Галицькі хроніки COVID-19: 24 вересня.

 

Станом на 09:00 24 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 44 536 хворих на COVID-19. За минулу добу – 611 нових випадків: 141 – на Івано-Франківщині, 205 – на Львівщині (провели 1312 ПЛР-тестів) та 265 – на Тернопіллі (провели 958 ПЛР-тестів).

 

 

За минулу добу зафіксовано одинадцять летальних випадків: четверо людей померло на Львівщині, четверо на Івано-Франківщині та троє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

24 вересня (09:00): 12 334 випадки,  265 нових

м. Тернопіль – 93 особи

Бережанський район – 21 особа

Борщівський район – 2 особи

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 1 особа

Заліщицький район – 18 осіб

Збаразький район – 13 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 19 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 1 особа

Монастириський район – 11 осіб

Підволочиський район – 9 осіб

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 8 осіб

Тернопільський район – 14 осіб

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 8 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

24 вересня (09:00): 19 250 випадків, 205 нових

м. Львів – 77 осіб

Буський район – 3 особи

Городоцький район – 4 особи

Дрогобицький район – 4 особи

Жидачівський район – 7 осіб

Жовківський район – 3 особи

Золочівський район – 28 осіб

Кам'янка-Бузький район – 1 особа

Миколаївський район – 5 осіб

Мостиський район – 2 особи

Перемишлянський район – 16 осіб

Пустомитівський район – 19 осіб

Самбірський район – 2 особи

Сокальський район – 17 осіб

Старосамбірський район – 7 осіб

Стрийський район – 8 осіб

Яворівський район – 2 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

24 вересня (09:00): 12 952 випадки, 141 новий

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

24.09.2020

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