Галицькі хроніки COVID-19: 24 вересня.

Станом на 09:00 24 вересня, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 44 536 хворих на COVID-19. За минулу добу – 611 нових випадків: 141 – на Івано-Франківщині, 205 – на Львівщині (провели 1312 ПЛР-тестів) та 265 – на Тернопіллі (провели 958 ПЛР-тестів).
За минулу добу зафіксовано одинадцять летальних випадків: четверо людей померло на Львівщині, четверо на Івано-Франківщині та троє – на Тернопільщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в Галичині становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 вересня (09:00): 12 334 випадки, 265 нових
м. Тернопіль – 93 особи
Бережанський район – 21 особа
Борщівський район – 2 особи
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 1 особа
Заліщицький район – 18 осіб
Збаразький район – 13 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 19 осіб
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 1 особа
Монастириський район – 11 осіб
Підволочиський район – 9 осіб
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 8 осіб
Тернопільський район – 14 осіб
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 8 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 вересня (09:00): 19 250 випадків, 205 нових
м. Львів – 77 осіб
Буський район – 3 особи
Городоцький район – 4 особи
Дрогобицький район – 4 особи
Жидачівський район – 7 осіб
Жовківський район – 3 особи
Золочівський район – 28 осіб
Кам'янка-Бузький район – 1 особа
Миколаївський район – 5 осіб
Мостиський район – 2 особи
Перемишлянський район – 16 осіб
Пустомитівський район – 19 осіб
Самбірський район – 2 особи
Сокальський район – 17 осіб
Старосамбірський район – 7 осіб
Стрийський район – 8 осіб
Яворівський район – 2 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 вересня (09:00): 12 952 випадки, 141 новий
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 вересня, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
24.09.2020